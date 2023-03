Orzechy stanowią istotny element diety człowieka. Jednak, czy można je podawać czworonogom? Prawda jak zawsze leży pośrodku, dlatego, choć eksperci nie negują jednoznacznie ich spożywania, nie zaleca się serwować ich psom w dużych ilościach.

Niektóre gatunki dostępnych w sklepach orzechów mogą być szczególnie szkodliwe dla naszych pupili z uwagi na obecność szkodliwych dla zwierząt substancji.

Aby zminimalizować ryzyko zatrucia u psa, wyjaśniamy, czy psy mogą jeść pistacje, nerkowce lub orzechy makadamia. Tłumaczymy także, co zrobić, jeśli pupil zjadł już niepożądaną przekąskę.

Dlaczego psy jedzą orzechy? Traktują je jako przekąskę

Odpowiedź na pytanie, dlaczego psy jedzą orzechy, jest dość prosta. Czworonogi najczęściej nie wzbraniają się przed nowymi smakołykami, ponieważ nie mają świadomości, że mogą im one zaszkodzić.

Próbują ich z ciekawości, ponieważ mają zaufanie do swojego opiekuna, który powinien zadbać o dostarczanie im wartościowych produktów spożywczych. Musimy pamiętać o tym, że nie wszystko, co smakuje naszemu psiakowi, jest korzystne dla jego zdrowia.

Czy psy mogą jeść pistacje i inne orzechy? Przede wszystkim umiar

Jak już zaznaczyliśmy, psy mogą jeść wyłącznie niektóre odmiany orzechów w niewielkich ilościach. Na pewno nie należy podawać ich zwierzęciu każdego dnia, a traktować je jako dodatek do diety pupila.

Zdjęcie Psy traktują orzechy jako nową, ciekawą przekąskę, jednak nie zawsze powinny po nią sięgać / 123RF/PICSEL

Czy psy mogą jeść orzechy włoskie?

Orzechy włoskie zawierają co prawda witaminy z grupy B, kwas foliowy, manganu, miedzi, cynku i błonnik , jednak są wysokokaloryczne i podawane pupilom zawsze muszą być dojrzałe i świeże. Zepsute orzechy wytwarzają szkodliwe dla psa toksyny, dlatego są jedną z najczęstszych przyczyn zatruć u zwierząt domowych.



Czy psy mogą jeść orzechy laskowe?

Okazjonalnie można podawać psu orzechy laskowe, które zawierają witaminę B1, B6, E, kwas foliowy, mangan, cynk i magnez. Są jednak bardzo kaloryczne, dlatego ich częste wrzucanie do miski pupila może skutkować otyłością. Wykluczone jest podawanie orzechów solonych lub z przyprawami.



Czy psy mogą jeść orzechy nerkowca?

Orzechy nerkowca zawierają białko, witaminę E i A, a także D , więc włączane do diety od czasu do czasu w surowej formie mogą korzystnie wpłynąć na zdrowie pupila. Oczywiście, o ile pies nie jest otyły, nie cierpi na niewydolność wątroby czy trzustki.



Zdjęcie Niezależnie od gatunku orzechów podawanych psu, musimy zachować ostrożność / 123RF/PICSEL

Czy psy mogą jeść migdały?

Migdały czy orzechy laskowe również podaje się okazjonalnie wyłącznie w małych ilościach z uwagi na kaloryczność i sporą ilość tłuszczów. Nadmiar tego typu orzechów w diecie prowadzi do otyłości i zwiększa ryzyko występowania chorób wątroby oraz trzustki.

Czy psy mogą jeść pistacje?

Podawanie czworonogom pistacji nie jest zalecane, mimo że niewielka ilość orzechów nie powinna im zaszkodzić. Nie są to przekąski toksyczne dla pupili , jednak należy pamiętać o łupinach, które stwarzają ryzyko zadławienia.

Dodatkowo pistacje są bogate w tłuszcz i mogą zawierać pleśń, a ta naraża psa na uszkodzenie wątroby. Tego typu produkty mogą także doprowadzić do rozstroju żołądka czy niedrożności jelit, dlatego zawsze podajemy je psom świeże, w niewielkich kawałkach.

Zdjęcie Pistacje można podawać pupilom wyłącznie sporadycznie / 123RF/PICSEL

Co się stanie jak pies zje pistacje? Uważnie obserwuj pupila

Jeżeli pies zjadł pistacje i już na pierwszy rzut oka wygląda nietypowo, udajmy się do przychodni weterynaryjnej. Jeżeli jednak zachowuje się normalnie, to powinniśmy ustalić, czy na pewno były one świeże. Gdy po zjedzeniu pistacji pojawią się wymioty, biegunka lub drgawki, a pies będzie odwodniony nadmiernie pobudzony lub osłabiony, nie wahajmy się poprosić o pomoc.

W przypadku małych ras psów zjedzenie nadmiaru pistacji często prowadzi do niedrożności jelit. U większych ras również może dojść do niebezpiecznych stanów na czele z zatruciem mikotoksynami, np., gdy pies zje całą torebkę łuskanych orzechów, która leżała w widocznym miejscu.

Czy psy mogą jeść orzechy makadamia? Nigdy nie podawaj ich zwierzęciu

Za najbardziej szkodliwe orzechy dla psów uznaje się orzechy makadamia . Do poważnego zatrucia w większości przypadków wystarczy już 0,7 g produktu na kg masy ciała zwierzęcia. Niepojące objawy zauważyć można w ciągu 12 godzin od spożycia orzechów i zalicza się do nich m.in.:

drgawki,

wymioty,

ból brzucha,

bladość błon śluzowych,

osłabienie tylnych kończyn psa,

hipotermia.

Zdjęcie Jeśli pies po zjedzeniu orzechów jest nadmiernie senny lub pobudzony, to zawsze jest to niepokojące / 123RF/PICSEL

Gdy tylko zauważymy, że pies zjadł orzechy makadamia, jak najszybciej udajmy się z nim do lekarza weterynarii. Podobne objawy mogą pojawiać się również po spożyciu przez pupila orzechów czarnych lub brazylijskich, które również nie są zalecane dla czworonogów.

Bardzo uważać trzeba również na pekany, które często są skażone aflatoksynami. W takiej sytuacji do objawów zatrucia należeć będzie letarg, utrata apetytu, pomarańczowy mocz czy krwawy stolec.

