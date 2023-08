Hortensja ogrodowa nie lubi przycinania

Hortensja ogrodowa to roślina dwuletnia: w tym roku wypuszcza pędy, na których w przyszłym pojawią się kwiaty. To jeden z powodów, dla których nie należy jej przycinać. Oczywiście wiosną, czyli w marcu i kwietniu można usunąć obumarłe, słabe i cienkie pędy, aby nie szpeciły one krzewu. Ogrodnicy w tym czasie usuwają też zasuszone kwiatostany. Wiele osób uważa, że suche kwiaty hortensji zdobią ogród zimą, dlatego pozostawiają je na pędach. Oprócz walorów estetycznych jest jeszcze jeden powód, dla którego kwiatostany lepiej usuwać na wiosnę - roślina nieprzycinana jest o wiele bardziej odporna na mróz. Usunięcie pędów hortensji ogrodowej sprawi, że nie będzie ona kwitła za rok. Natomiast obcinanie jej kwiatów - nawet jesienią - rodzi zagrożenie, że nie przetrwa ona zimowego mrozu. Hortensja ogrodowa to nie jedyny rodzaj tej ozdobnej rośliny, pozostaje zatem pytanie: jak i kiedy przycinać hortensję bukietową i drzewiastą?



Hortensja bukietowa i drzewiasta - kiedy przycinać?

Inaczej przedstawia się sytuacja hortensji bukietowej i drzewiastej. W obydwu przypadkach są to rośliny jednoroczne, to znaczy, że kwitną one na pędach, które wypuszczają na początku okresu wegetacyjnego. W przypadku hortensji bukietowej i drzewiaste wiosną wycinamy zeszłoroczne pędy, które łatwo rozpoznać po zaschniętych kwiatostanach - one nie zakwitną już ponownie. Zostawiamy natomiast młode, żywe pędy z zawiązanymi pąkami.

Podobnie jak w przypadku hortensji ogrodowej, tutaj także wycinamy pędy słabe i mizerne, dzięki czemu roślina będzie miała więcej sił do rozwoju silnych i zdrowych, na których pojawiają się okazałe kwiaty. Kwiatostany hortensji bukietowej i drzewiastej można usunąć w jesieni, ale niewiele osób się na to decyduje, bo są one ozdobą zimowego ogrodu, a przycięta roślina gorzej znosi mrozy.



