Zapalanie zniczy na grobach ma szczególne znaczenie. Zdarza się jednak, że pozostawiają one po sobie ślad, jakim jest plama z wosku na pomniku. Jeżeli szybko się z nią nie uporamy, jej usunięcie może być naprawdę uciążliwe. Nie są tu jednak potrzebne specjalne środki - potrzebne składniki znajdziesz w swojej kuchni.

Czym zmyć wosk z pomnika? Wymieszaj dwa produkty

Nagrobki najczęściej są wykonywane z twardych kamieni takich jak marmur, granit czy piaskowiec. Wybiera się je ze względu na trwałość i estetykę. Kolejnym popularnym surowcem jest lastriko, czyli materiał syntetyczny imitujący kamień. Jest co prawda dużo tańszy, ale mniej trwały.

Wszystkie wymagają jednak odpowiedniego czyszczenia. Dlatego też do pielęgnacji pomników nie są zalecane zbyt mocne środki, które mogłyby uszkodzić nagrobek. Jeśli pojawi się plama z wosku, do jej usunięcia wystarczy wykorzystać miksturę z dwóch składników.

Do przygotowania mieszanki wystarczą ocet i woda. Do 1 litra wody dodaj trzy łyżeczki octu. Powstała mikstura nasącz gąbkę i przemyj kamień. Po umyciu warto wytrzeć pomnik do sucha ściereczką.

Czy nagrobek można czyścić octem?

Zdjęcie Ocet świetnie usuwa zabrudzenia z wielu powierzchni. Na niektórych może spowodować trwałe uszkodzenia / 123RF/PICSEL

Ocet jest coraz częściej używamy do czyszczenia różnych rzeczy. Wybieramy go ze względu na kwestie ekologiczne, jak i prosty sposób pozbywania się zabrudzeń. Pamiętajmy jednak o tym, aby granitowego nagrobka nie myć wyłącznie octem! Nierozcieńczony ocet może doprowadzić do odbarwiania pomnika i powstania plam. Dlatego też tak ważne jest rozmieszanie go z wodą, najlepiej ciepłą.

Prosty trik na pozbycie się plamy z wosku

Jeśli jednak masz obawy, że pomnik się odbarwi, możesz wykorzystać inne domowe sposoby. Kolejny trik polega na wykorzystaniu soku z cytryny. To środek, któremu różne rodzaje plam są niestraszne - cytryna jest w stanie usunąć nawet trwałe zabrudzenia, m.in. ze smarów.

Kolejne proste rozwiązanie to wykorzystanie gorącej wody, która rozpuści wosk i pozwoli go szybko usunąć z pomnika. Pamiętaj, aby wosku nie usuwać za pomocą ostrych narzędzi, które mogą porysować płytę nagrobną. Zamiast nich, lepiej wykorzystać drewnianą szpachelkę.

