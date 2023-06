Zanim przejdziesz do działania, zwróć uwagę na to, co może być przyczyną barku kwiatów. Dopiero wtedy zdecyduj się na odpowiedni zabieg.

3 powody, przez które róża nie kwitnie

Niewłaściwe stanowisko róży

Najbardziej popularnym powodem, przez który róża nie chce zakwitnąć, jest złe stanowisko oraz niewłaściwe podłoże. Róże najlepiej czują się na stanowiskach słonecznych oraz otwartych. Jeśli posadzimy krzew w miejscu zbyt osłoniętym, roślina nie będzie miała dostatecznej wentylacji. Brak słońca również wpłynie negatywnie na róże. Negatywny wpływ niedostatecznego nasłonecznienia będzie widoczny nie tylko w kształcie i wielkości kwiatostanów. Ucierpią także liście i pędy — nie będą się właściwie rozwijać. Objawem zbyt dużego zacienienia są także długie pędy róż, które pozbawione są pąków kwiatowych.

Szkodniki i choroby róż

Brak kwitnienia może być nie tylko objawem złej pielęgnacji, ale także symptomem choroby lub ataku szkodników. Zwróć uwagę, czy możesz zauważyć na roślinie inne znaki, które świadczyłyby o tym, że należy zastosować środki ochrony roślin.

Zdjęcie Drożdże to trafiony sposób pielęgnacji róż ogrodowych / 123RF/PICSEL

Róże najczęściej są atakowane przez choroby grzybowe oraz pleśń. Często spotykaną chorobą jest szara pleśń — objawia się wodnistym nalotem, który jest szczególnie widoczny na płatkach kwiatów. Jednym z jej skutków jest to, że pąki róż się nie rozwijają. W przypadku chorób grzybowych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oprysków środkami grzybobójczymi.

W przypadku szkodników największy problem stanowią mszyce i ogrodnica niszczylistka. Szkodniki przez żerowanie osłabiają krzewy. Mogą także przenosić groźne dla roślin wirusy. Im szybciej je zauważymy, tym lepiej. Z nimi również można sobie poradzić za pomocą właściwych oprysków.

Niewłaściwe nawożenie róży

Jedną z najmniej problematycznych przyczyn braku kwiatów jest niedostateczne nawożenie rośliny. Róże wymagają bardzo dużej ilości składników pokarmowych, szczególnie jeśli obficie kwitną. Z tego powodu należy je bardzo często nawozić. Wyjałowiona gleba może być głównym powodem, przez który krzew nie wykształca nowych pąków i nie kwitnie.

Sąsiedztwo, którego róże nie lubią

Właściwe stanowisko tu klucz, jeśli chcemy, aby róża obficie kwitła. Dlatego przed posadzeniem, warto upewnić się, że miejsce, w którym planujemy ją posadzić, jest właściwie do tego przystosowane.

Róże nie lubią towarzystwa wysokich drzew, krzewów oraz bylin. Konkurencja o słońce może spowodować, że krzewy osłabną i nie będą chciały kwitnąć. Niedobór światła może nie tylko przyczynić się do braku kwiatów, ale także do rozwoju chorób, takich rdza róży, czarna plamistość i mączniak prawdziwy.

Zdjęcie Właściwe otoczenie może być kluczowe dla właściwego rozwoju róży / 123RF/PICSEL

Róż nie warto sadzić przy roślinach wilgociolubnych. Mocno wilgotna gleba o słabym drenażu może im zaszkodzić. Nie sadź krzewów obok roślin, które lubią ciężkie i wilgotne gleby, takich jak kaczeniec błotny czy ciemiernik ogrodowy.

Krzewy będą się czuły źle również obok roślin kwasolubnych. Unikaj sadzenia ich obok różaneczników, wrzosów i pierisów japońskich.

Róż nie powinno się komponować z roślinami, które należy wykopywać. Dalie, irysy, begonie oraz roślin bulwiastych kwitną w tym samym okresie, co róże, tym samym odciągając uwagę od kwiatostanów krzewu. Dodatkowo ich wykopywanie może grozić uszkodzeniem korzeni krzewów.

Krzewy nie radzą sobie najlepiej w towarzystwie roślin ekspansywnych. Konkurowanie o składniki odżywcze, światło i wodę może znacząco wpłynąć na ilość kwitnących kwiatów.

Odżywki do podlewania, które sprawią, że róża zakwitnie

Jeśli problemem jest brak dostatecznej ilości składników odżywczych w glebie, jest wiele sposobów, których możesz użyć, aby ją wzbogacić. Z czego przygotować nawóz do róży?

Skórka od banana

Nawóz ze skórki od banana jest bogaty w fosfor i potas. Aby go przygotować, wystarczy pokroić skórkę od banana na mniejsze kawałki i zalać je wodą. Mikstura powinna odstać przynajmniej 24 h. Po tym czasie wystarczy, że podlejemy nią krzewy. Pokrojoną skórkę banana można także po prostu dodać do ziemi pod różami. Będzie się powoli rozkładać, a składniki odżywcze będą stopniowo przechodzić do gleby.

Gnojówka z pokrzywy do róż

Gnojówka z pokrzywy nie tylko doda do ziemi mnóstwa składników odżywczych, ale także ochroni je przed potencjalnymi szkodnikami. Do jej przygotowania potrzebny będzie ok. jeden kilogram łodyg świeżej pokrzywy. Należy je pociąć na drobniejsze kawałki i zalać 10 litrami wody. Całość przykrywamy i odstawiamy w ciemne miejsce na 2-4 tygodnie. Co jakiś czas mieszamy roztwór.

Kiedy nawóz będzie gotowy wystarczy, że rozcieńczymy go w proporcjach 1:10 z wodą. Wtedy będzie gotowy do podlewania roślin.

Fusy po kawie

Okazuje się, że fusy po kawie są świetnym źródłem azotu. Regularnie możemy mieszać je z ziemią. Można także dodać do nich wody i podlewać rośliny.

Roztwór z drożdży - jak podlewać nim róże?

Nawóz z dodatkiem drożdży piekarskich stanowi nie tylko świetną odżywkę, ale także wypiera grzybowe patogeny powodujące choroby. Można go przygotować przez wrzucenie kostki świeżych drożdży do 10 litrów letniej wody. Roztwór powinien odstać godzinę. Po tym czasie jest gotowy do podlania rośliny.

