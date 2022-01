Jeśli ty też zastanawiasz się, ile dni ustawowo wolnych od pracy jest w 2022 roku, dobrze trafiłeś.



Podpowiadamy, kiedy wziąć wolne, aby w najbliższych miesiącach cieszyć się naprawdę długimi weekendami. Oto, kiedy najkorzystniej wykorzystać urlop 2022 tak, aby móc wypocząć, biorąc stosunkowo niewiele dni wolnych z dostępnej puli w bieżącym roku kalendarzowym



Dzięki sprytnie rozplanowanym długim weekendom, dni wolne, które ci pozostaną, możesz wykorzystać na przykład na letnie wakacje.



Reklama

Dni wolne od pracy 2022: Ile ich jest?

Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ilość dni ustawowo wolnych od pracy w 2022 roku wynosi 13.

Czy dni wolne od pracy są płatne?

Mamy dobrą wiadomość, ponieważ dni ustawowo wolne od pracy są płatne.



Oznacza to, że za dni wolne od pracy wypadające w święta narodowe, otrzymasz wynagrodzenie.

Dni wolne od pracy 2022 w sobotę i niedzielę. Czy przysługuje za nie dzień wolny?

Pomimo tego, że dni ustawowo wolnych od pracy 2022 jest 13, wiele z nich wypada w weekend.



Niektórzy mogą więc się zastanawiać, czy za dni wolne od pracy wypadające w sobotę i niedzielę, otrzymamy dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. Odpowiedź brzmi: to zależy.



Za dni sobotnie, które zmniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, dostaniesz dodatkowy dzień wolny w innym terminie, jednak za niedzielne już nie. Potwierdzenie tego znajdziemy w artykule 130 § 2 kodeksu pracy.



Instagram Post

Dni wolne od pracy 2022: Kiedy w 2022 roku wypadają dni ustawowo wolne od pracy w styczniu, lutym, marcu, kwietniu?

Za 1 stycznia, który wypada w 2022 roku w sobotę, możesz odebrać dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. Najkorzystniej zrobić w piątek 7 stycznia tuż po święcie Trzech Króli, które, jak wiadomo, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W ten sposób zyskujemy czterodniowy długi weekend.



Niestety w lutym ani w marcu kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy świeci pustkami, jednak, jeśli jesteś romantykiem, możesz wziąć wolne z puli przysługujących im urlopów pracowniczych 14 lutego w walentynki, aby móc cieszyć się trzydniowym długim weekendem.



Jeśli chodzi zaś o kwiecień, standardowo czeka cię trzydniowy długi weekend z uwagi na Wielkanoc, która jest świętem ruchomym, a w tym roku wypada 17 i 18 kwietnia.

Zdjęcie Urlop na 2022 rok warto mądrze zaplanować / 123RF/PICSEL

Dni wolne od pracy 2022: Kiedy w 2022 roku wypadają dni ustawowo wolne od pracy w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu?

W czerwcu 2022 najlepiej wziąć urlop tuż po Bożym Ciele, w piątek 17 czerwca. To sposób na to, aby móc cieszyć się czterodniowym długim weekendem.



Lipiec to świetny miesiąc na wykorzystanie 14-dniowego urlopu z puli pracowniczej, ale nie wypadają wówczas żadne dni ustawowo wolne od pracy.



W sierpniu mamy za to jeden dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, a jest nim święto Wojska Polskiego. Wypada ono w poniedziałek 15 sierpnia, co daje nam następny trzydniowy długi weekend.

Instagram Post

Dni wolne od pracy 2022: Kiedy wypadają dni ustawowo wolne od pracy we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu?

Jeżeli marzysz o urlopie we wrześniu, będziesz musiał wykorzystać wolne dni z przysługującej ci puli w miejscu zatrudnienia, ponieważ w tym miesiącu nie wypada żaden dzień ustawowo wolny od pracy.

W październiku sytuacja jest podobna, jednak warto wziąć urlop w poniedziałek 31 października, ponieważ dzień ustawowo wolny od pracy - 1 listopada w 2022 roku wypada we wtorek. Przy sprytnym planowaniu, zyskasz więc aż czterodniowy długi weekend.

Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy - 11 listopada 2022 będzie piątkiem, co da ci kolejny trzydniowy długi weekend.

W grudniu drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wypadnie natomiast w poniedziałek, dzięki czemu również zyskasz trzydniowy długi weekend.

Czytaj również:



Dni wolne od pracy 2022: Jak zaplanować urlop w 2022?



Dni wolne od pracy 2022: W te dni nie trzeba będzie iść do pracy!



Dni wolne od pracy: Święto trzech Króli. Co to za święto?



Dodatkowe dni wolne od pracy: Czterodniowy tydzień pracy?

Zobacz także: