Spryskaj tym brązową tuję dwa razy dziennie. Odżyje w oczach

Zwiń w kulkę i umieść w ogrodzie. Krety wyniosą się na dobre

Uwaga na prezenty komunijne. Co się stanie, gdy nie zgłosisz darowizny fiskusowi?

Apel lekarza: nigdy nie popełniaj tych błędów podczas gotowania rosołu Spis treści: 01 Kiedy żerują kleszcze? Czają się przed południem

02 Jak atakuje kleszcz? Z ukrycia

03 Gdzie chowają się kleszcze?

04 Jak wygląda miejsce po ugryzieniu kleszcza?

05 Tutaj najczęściej wbija się kleszcz - ulubione miejsca na ciele człowieka

06 Jak prawidłowo pozbyć się kleszcza?

07 Usuwane kleszcze krok po kroku

Kiedy żerują kleszcze? Czają się przed południem

Kleszcze są aktywne od przełomu marca i kwietnia aż do przełomu października i listopada, a najbardziej aktywne w miesiącach maj-czerwiec. Drugi szczyt gotowości tych pasożytów do ataku przypada na wrzesień. Najczujniej czyhają na żywicieli w porze przedpołudniowa, a potem wieczornej.

Jak atakuje kleszcz? Z ukrycia

Zdjęcie Kleszcze czyhają na żywicieli i atakują znienacka / 123RF/PICSEL

Kleszcze to sprytne, maleńki i trudne do zauważenia owady, które atakują z ukrycia. Czekają na żywiciela w gąszczu traw, a gdy wyczują obecność człowieka czy zwierzęcia przechodzącego obok, spadają na jego skórę i wgryzają się w te najbardziej ukrwione obszary. Kleszcze przyciąga ciepło i zapach potu. Co ciekawe, aby z powodzeniem zaatakować, nie potrzebują oczu, a jedynie zdolności do wykrywania nagłych zmian temperatury i obecności dwutlenku węgla.

Reklama

Gdzie chowają się kleszcze?

Kleszcze zazwyczaj chowają się w wilgotnych lasach mieszanych z przewagą gatunków liściastych - na obrzeżach lasów, wzdłuż leśnych ścieżek. Najczęściej czyhają na żywicieli w miejscach, gdzie las liściasty przechodzi w iglasty i na odwrót, ale również w ściółce leśnej, na terenach porośniętych wysokimi trawami, gęstymi zaroślami, paprociami, czarnym bzem i leszczyną.

Jak wygląda miejsce po ugryzieniu kleszcza?

Zdjęcie Miejsce po ukąszeniu kleszcza jest zaczerwienione, pojawia się charakterystyczny guzek / 123RF/PICSEL

Gdy kleszcz wgryzie się w skórę, w miejscu ukąszenia pojawia się zazwyczaj zaczerwienienie, czasem swędzący guzek, przypominający ukłucie po komarze. Ślad ten ma co najwyżej 5 cm i powinien zniknąć w przeciągu kilku dni. Wówczas nie jest to oznaka boleriozy.

Czytaj również: Oto największe mity na temat kleszczy. Ich powtarzanie może skończyć się tragedią

Tutaj najczęściej wbija się kleszcz - ulubione miejsca na ciele człowieka

Zdjęcie Warto zapamiętać, które miejsca na ciele człowieka są najbardziej narażone na atak kleszcza / gov.pl / materiał zewnętrzny

Kleszcze pod kolanem

Gdy kleszcz spada ze źdźbła, poruszonego przez człowieka, najpierw przyczepia się do ubrania - np. na spodnie lub skarpetę i wędruje dalej w miejsce, które jest dla niego atrakcyjne. Pierwsze, które go przyciąga to okolica pod kolanem. Skóra w tym miejscu jest cienka i dobrze ukrwiona - a więc dla kleszcze to idealne miejsce do wgryzienia się.

Kleszcze w okolicach intymnych

Często zdarza, że te pasożyty dostrzegamy dopiero podczas kąpieli. Kleszcze preferują bowiem również okolicę miejsc intymnych, gdzie jest ciepło, naskórek cienki i dobrze ukrwiony. Również lubią atakować okolicę między piersiami u kobiet.

Kleszcze we włosach

Ponadto kleszcze upodobały sobie również ludzkie włosy. Mogą się tam dostać potrącone z drzewa lub przywędrować z trawy, na której wypoczywamy. Kleszcz najczęściej wkłuwa się na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej — w obszarze potylicy, a także nad uszami. Ponadto u mężczyzn z zarostem niekiedy wkłuwają się w brodę. We włosach kleszcze trudno dostrzec - szczególnie u kobiet. W okresie ich zwiększonego żerowania eksperci zalecają więc dokładne obejrzenie głowy po czasie spędzonym na łonie natury.

Ponadto kleszczy warto wypatrywać:

za uszami

pod pachami

na rękach w okolicy zgięcia łokcia

w pachwinach

w okolicach kostek nóg (ścięgno Achillesa)

Jak prawidłowo pozbyć się kleszcza?

Kleszcza można pozbyć się samodzielne w domu, jednak należy zachować wszelkie wskazówki i zrobić to jak najbardziej precyzyjnie. Potrzebne będą następujące akcesoria:

preparat do odkażania skóry

pęsetą anatomiczną

gaziki

Zobacz też: Leśnicy pokazali sposób na kleszcze. Jest prosty i wyjątkowo skuteczny

Usuwane kleszcze krok po kroku

Zdjęcie Samodzielne usuwanie kleszcza powinno być precyzyjne. Najlepiej by zrobiła to doświadczona osoba / gov.pl / materiał zewnętrzny

Ostrożnie uchwycić główkę za pomocą pęsety, tuż przy skórze Energicznym, jednostajnym ruchem pociągnąć pęsetę pionowo do góry Gdy kleszcz zostanie usunięty należy przemyć miejsce środkiem odkażającym przy pomocy gazika

Na stronie rządowej gov.pl eksperci zwracają uwagę na to, jak nie powinno się usuwać kleszcza.

- Nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio palcami ani za pomocą substancji natłuszczających. To może spowodować zatkanie tchawek (narządu wymiany gazowej) kleszcza, a następnie jego wymioty, które przyśpieszają przedostanie się bakterii i wirusów do ciała ukłutego. Jeśli nie jesteś pewny, czy będziesz umiał właściwie usunąć kleszcza, zgłoś się do najbliższego punktu medycznego lub lekarza! - czytamy na stronie.