Sygnalizują nadejście wiosny, a każdy ich kolor skrywa inne znaczenie. Tulipany to zawsze wdzięczna ozdoba i znak, że zima powoli zbliża się do końca. Co zrobić, aby kwiaty długo stały w wazonie? Istnieje kilka przydatnych trików, które przedłużą ich żywotność.

Jak dbać o cięte tulipany?

Wszystko zaczyna się jednak wcześniej, nim kwiaty trafią do wazonu. Najlepiej kupować tulipany mające kwiaty w pąkach. Nim zdecydujemy się na zakup, sprawdźmy w jakim są stanie - powinny mieć zamknięte pąki, zielone i nieposzarpane liście.

Kwiaty kupione? Zanim trafią do wazonu, dobrze jest usunąć liście z dolnych części łodyg - ma to zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni, jak i pozwolić zachować czystą wodę na dłużej. Należy też przyciąć łodygi (najlepiej pod kątem 45 stopni), dzięki czemu łatwiej będzie im pobierać wodę.

Kluczową kwestią jest również stanowisko. Tulipany nie przepadają za zbyt ciepłym miejscem - dlatego też w ich przypadku z pewnością nie sprawdzi się mocno nasłoneczniony parapet i inna tego typu lokalizacja. Najlepiej, by stały w miarę chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, grzejników czy kominka. Idealna temperatura dla tulipanów to 10-12 stopni Celsjusza.

Warto pamiętać też o tym, by nie wstawiać bukietu tulipanów do naczynia z innymi kwiatami. Nie przepadają za towarzystwem żonkili, ponieważ te przyspieszają ich więdnięciem. Duet z różami to też nie najlepszy pomysł - w tym przypadku to tulipany sprawiają, że róże słabną.

Tulipany w wazonie dłużej zachwycą wyglądem. Zastosuj proste triki 123RF/PICSEL

Tulipany w wazonie będą dłużej zachwycać wyglądem. Trzy proste triki

Tulipany już w wazonie? Czas na przydatne triki, dzięki którym długo będą zachwycać wyglądem.

Trik 1: Dodaj do wody kilka kostek lodu. To pomoże utrzymać niską temperaturę wody. Możesz też nakłuć łodygi szpilką (pod pąkiem), co uniemożliwi tworzenie się pęcherzyków powietrza blokujących możliwość kwiatów do wchłaniania wody,

Trik 2: Dodaj pół łyżeczki cukru do wody. Mikstura zadziała niczym odżywka i sprawi, że kwiaty będą dłużej cieszyć wyglądem. Gdy widzisz, że zaczynają więdnąć, końcówki łodyg możesz zanurzyć w wódce. Wystarczy 30 sekund, by kwiaty zyskały drugie życie. Alternatywny sposób? Wrzuć do wody tabletkę aspiryny lub węgiel medyczny - pomogą zatrzymać rozwój bakterii czy pleśni.

Trik 3: Pamiętaj o regularnej zmianie wody w wazonie - najlepiej co 2-3 dni. Warto też zaopatrzyć się w specjalną odżywkę do ciętych kwiatów, która pomoże tulipanom lepiej pobierać wodę.

Można też zadbać o odpowiednie ułożenie kwiatów w wazonie. Tulipany najlepiej wkładać pojedynczo, a każdy z nich opierać o ściankę wazonu. Łodygi powinny układać się pod kątem, jedna na drugiej. Gdy cała ścianka będzie już otoczona kwiatami, kolejne wkładaj do środka, w taki sam sposób. Dzięki temu będą miały równomierny dostęp do wody.

Zobacz też:

Psychoterapeutka Marlena Kazoń o terapii dla par. Konflikty czy poczucie pustki? INTERIA.PL