Prymulki, pierwiosnki, dzwonki, kluczyki. Jak widać, te piękne kwiaty mają nie tylko liczne odmiany, ale i liczne nazwy. Ale niech was nie zwiedzie jej niewinny wygląd! Niewielka roślina jest w stanie wytrzymać nawet kilkunastostopniowy mróz. Prymulki uchodzą za "zwiastuny wiosny" i mają interesującą symbolikę. Oznaczają nowy początek, świeżość i nadzieję.

Kupujesz prymulkę w doniczce? Na to zwróć uwagę

Według ludowych podań, prymulki pojawiały się, gdy powracały ptaki z ciepłych krajów. Pierwiosnki zaczynają kwitnąć tuż po przebiśniegach. Teraz wiosenną energię możemy wprowadzić do domu czy mieszkania nieco wcześniej, bo już w lutym można kupić rozmaite odmiany prymulek w doniczkach. Najczęściej spotykane kolory to białe, różowe, żółte, fioletowe, błękitne i czerwone. Wszystkie łączy intensywnie żółty środek. Coraz większą popularnością zaczynają się też cieszyć dwukolorowe okazy. Ich pielęgnacja do zbyt skomplikowanych nie należy, dlatego też długo mogą cieszyć oczy swoim wyglądem.

Na co zwracać uwagę, gdy kupujemy prymulkę w doniczce? Najlepiej wybierać sadzonki mające jak najwięcej pąków kwiatowych. Lepiej nie decydować się na zakup zwiędłych sadzonek i tych z widoczną pleśnią. Warto też dokładnie obejrzeć roślinę i sprawdzić, czy nie ma na niej żadnych szkodników. Sygnałem ostrzegawczym powinny być też odbarwione liście.

Prymulka w ogrodzie

Prymulki można również wykorzystać do ozdobienia różnych stanowisk w ogrodzie, zwłaszcza na wilgotnych stanowiskach. Dlatego też niektóre z odmian można posadzić w sąsiedztwie oczka wodnego - tutaj doskonale sprawdzi się pierwiosnek japoński i kwiecisty. Rośliny te preferują ziemię gliniastą, próchniczną i bogatą w składniki odżywcze.

Jeśli w lutym zakupimy prymulkę w doniczce, w marcu możemy ją przesadzić do gruntu. Prymulka lubi miejsca zacienione, dlatego można ją posadzić pod drzewami i krzewami. Roślinę należy podlewać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jej odmiany. Należy na bieżąco sprawdzać, czy gleba jest wilgotna, bo takie podłoże jest dla prymulki wręcz idealne.

Jak dbać o prymulkę w doniczce? Najważniejsze zasady

Z ogrodu przenieśmy się do wnętrza domu. Uprawa prymulki w doniczce również nie należy do najtrudniejszych. I w tym przypadku należy zapewnić im odpowiednie stanowisko - rośliny poradzą sobie zarówno w półcienistym, jak i bardziej słonecznym miejscu. W tej roli najlepiej sprawdzi się parapet okienny lub stanowisko w pobliżu okna.

Po zakupie sadzonek, najlepiej przesadzić je do doniczki ze świeżą, żyzną ziemią. Na spodzie należy umieścić warstwę drenażu. Dzięki temu korzenie nie będą zalegały w wodzie. Pojemnik powinien mieć otwory, które umożliwią odprowadzenie wody z doniczki.

Pierwiosnek kubkowaty 123RF/PICSEL

Podobnie jak te posadzone w ogrodzie, lubią lekko wilgotne podłoże. Dlatego też trzeba pilnować, aby nie przesadzić z podlewaniem, jak i zbytnio nie wysuszyć ziemi. Najlepiej podlewać prymulkę co kilka dni. Do listy zadań należy też dodać regularne nawożenie preparatem do kwitnących roślin. To wszystko sprawi, że prymulki odwdzięczą się pięknym wyglądem.

Co zrobić, by prymulki długo kwitły? Tutaj pomoże systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Pobudzi to roślinę do wytwarzania nowych pąków i kwitnienia.

Tak prymulka wysyła sygnał alarmowy

Sygnałem alarmowym powinny być ślady szarej pleśni. W takim przypadku należy ją co jakiś czas opryskać środkiem antygrzybicznym. Trzeba też zwracać uwagę, czy prymulka nie stała się obiektem ataku mszyc i przędziorek. Pojawiają się one wtedy, gdy dochodzi do przesuszenia rośliny. Tutaj remedium może się okazać jej regularne zraszanie.

