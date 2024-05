Ręcznik powinien spełniać przede wszystkim jedną funkcję - dobrze wchłaniać wodę . Jednak wycieranie się ręcznikiem jest zdecydowanie przyjemniejsze, gdy jest on miękki w dotyku i puszysty . Pranie ręczników w wysokich temperaturach skutecznie neutralizuje znajdujące się na nim bakterie, ale sprawia również, że staje się on twardy i szorstki .

Jednym z domowych sposób na uzyskanie miękkiego i puszystego ręcznika, jest dodawanie do prania octu i sody oczyszczonej. Taka mikstura "rozluźnia" włókna ręcznika, dzięki czemu po wypraniu i wysuszeniu jest on bardzo przyjemny w dotyku. Należy jednak pamiętać, że ocet charakteryzuje się niekoniecznie przyjemnym zapachem, przez co efekt finalny może być nieco rozczarowujący.