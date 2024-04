W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Wiele osób myśli, że w praniu ręczników nie ma nic skomplikowanego. Wystarczy jedynie zapakować je do pralki, dodać odpowiednie detergenty, puścić program i zająć się swoimi sprawami. Okazuje się jednak, że właściwe odświeżenie ręczników, przy jednoczesnym zachowaniu ich miękkości, to nieco bardziej wymagające zadanie. Chcąc zadbać o właściwą higienę, zwłaszcza ręczników kąpielowych, musimy trzymać się kilku prostych zasad.

Główne wskazanie dotyczy temperatury, gdyż idealna do prania ręczników wynosi 60 st. C. Choć może wydawać się, że jest o wiele za wysoka, daje nam pewność, że wszystkie bakterie oraz zarazki zostaną skutecznie wyeliminowane. Odradzamy także ustawianie jeszcze wyższej temperatury. Zamiast miękkich i puszystych ręczników wyciągniemy szorstkie i bardzo nieprzyjemne dla delikatnej skóry. Jeśli zależy nam jedynie na odświeżeniu ręczników, możemy obniżyć temperaturę prania do 40 st. C.

Domowe detergenty odświeżające ręczniki

Tradycyjny proszek do prania nie jest najlepszym środkiem do odświeżania ręczników. Niewielkie drobinki przyczepiają się do włókien i bardzo trudno jest je wypłukać. Podobnie sprawa ma się z płynami do prania. Choć to właśnie one zapewniają przyjemny zapach, nadmierna ilość powoduje, że ręczniki szybciej tracą pierwotną miękkość. Jak skutecznie odświeżyć ręczniki? Skarbnicą prostych i tanich trików są panie domu, które polecają wykorzystanie octu oraz sody. Choć najczęściej przygotowuje się z nich miksturę, tym razem wykorzystamy je oddzielnie.

Zaczynamy od włożenia pojedynczo ręczników do pralki, a następnie wlania połowy szklanki octu na każdą sztukę. Intensywny i drażniący zapach octu zniwelujemy dodatkiem kilku kropel olejku eterycznego. W kolejnym kroku do miseczki wsypujemy trzy łyżki sody, rozpuszczamy w jednej pełnej szklanki wody i wlewamy do dozownika na płyn do płukania. Już po jednym praniu zauważymy, że dzięki sodzie wyparował nieprzyjemny zapach, a ocet utrwalił intensywne kolory tkanin.

Jak przywrócić miękkość ręczników?

Idealnie białe i miękkie ręczniki kojarzą się z pobytem w luksusowym hotelu. Kupione w sklepie przez pierwszych kilka tygodni przyjemnie otulają skórę po kąpieli lub prysznicu. Często wystarczy jednak zaledwie jedno pranie, by cała delikatność wyparowała. Co zrobić, by ręczniki odzyskały miękkość? Najczęściej odpowiedzi szukamy w drogich detergentach, a niemalże pod nosem mamy tajny składnik, który doskonale radzi sobie z tym zadaniem.

Mowa o zwykłej soli, która na co dzień schowana jest w szafce kuchennej. Wystarczy, że wrzucimy jedną pełną łyżkę do bębna pralki, zapakujemy ręczniki i nastawimy odpowiedni program. Co daje dodatek soli do prania? Po zakończonym cyklu bez trudu wyczujemy, że materiał uległ zmiękczeniu, tkanina odzyskała biały kolor, a dodatkowo zniknął uporczywy i nieprzyjemny zapach. W ten prosty sposób możemy przez długie lata cieszyć się idealnie miękkimi i puszystymi ręcznikami.

Wirowanie ręczników

Pranie wstępne oraz właściwe oczyszczą i odświeżą zabrudzone ręczniki. Zanim jednak przyjdzie pora na wyciągnięcie ich z pralki, czeka nas jeszcze końcowy etap. Wirowanie jest niezbędne do pozbycia się nadmiaru nagromadzonej wody. W przypadku ręczników lepiej jednak nie ustawiać zbyt silnych obrotów. Okazuje się, że intensywne wirowanie sprawia, że stają się szorstkie i nieprzyjemnie w dotyku. Część nowoczesnych pralek posiada wbudowany program dedykowany właśnie ręcznikom.

Jeśli jednak nie jesteśmy w gronie szczęśliwych posiadaczy takiego sprzętu, samodzielnie ustawmy najmniejszą sugerowaną moc obrotów. Jak suszyć ręczniki, by były idealnie miękkie? W tym celu najwygodniej będzie skorzystać z suszarki bębnowej. Alternatywą dla jej braku jest rozwieszenie wilgotnych ręczników na świeżym powietrzu. Ostatecznie sprawdzi się także pokój, jednak warto uchylić w nim okno, a ręczniki ułożyć tak, by nie powstały na nich brzydkie zagniecenia.

