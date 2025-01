Dodawaj śmiało do mięs. Wątroba będzie lepiej trawić tłuszcz

Szałwia to znane zioło, które jest dla nas ratunkiem w przypadku drobnych infekcji np. jamy ustnej. Napary z tej rośliny pomagają również w trakcie choroby, chociaż nie wolno ich nadużywać. Mało osób jednak stosuje szałwię w kulinariach, a szkoda. Nie dość, że podkręca smak, to również przynosi korzyści zdrowotne, ponieważ pobudza organizm do trawienia tłuszczów. Jak wykorzystać szałwię w kuchni? Sprawdźmy.