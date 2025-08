Piątak lancetowaty na balkon i do ogrodu - co to za roślina?

Piątak lancetowaty znany jest także pod łacińską nazwą Pentas lanceolata. To gatunek typowy dla południa Afryki, gdzie przyjmuje formę niskiego krzewu. W klimacie umiarkowanym uprawiany jest najczęściej jako roślina jednoroczna. Jego upodobanie do ciepła sprawia, że nie jest odporny na mróz. Niektórzy jednak decydują się na przezimowanie piątaka w donicach, przenosząc go do jasnego i chłodnego pomieszczenia, kiedy jesień chyli się ku końcowi.

Jedna z piękniejszych roślin ozdobnych. Jak wygląda piątak lancetowaty?

Niektórzy decydują się na uprawę w gruncie, inni stawiają na donice. Oba chwyty dozwolone. W drugim wariancie piątak lancetowaty sprawdzi się jako roślina na balkon lub taras, stając się poważną konkurencją dla popularnych w naszym kraju pelargonii.

Jest dość kompaktowym okazem, osiągającym zazwyczaj od 30 do 60 cm wysokości. Jego cechą charakterystyczną są lancetowate, ciemnozielone liście o wyraźnym unerwieniu. Najbardziej wyczekiwany jest jednak okres kwitnienia, który zaczyna się w czerwcu i może trwać do późnej jesieni. Właśnie wtedy pojawiają się gęste, kuliste kwiatostany. Złożone są z drobnych kwiatów przypominających gwiazdki. Kolory są intensywne i mogą przybierać odcienie bieli, różu, czerwieni, purpury, fioletu.

Kolorowe kwiaty przykuwają wzrok i przyciągają pożyteczne owady 123RF/PICSEL

Spełnij te warunki, by piątak kwitł obficie

Roślina kwitnie bardzo obficie i długo, przyciągając motyle oraz pszczoły. Wymaga jednak odpowiednich warunków i pielęgnacji. Najważniejsze w uprawie piątaka lancetowatego jest słoneczne i ciepłe stanowisko. Należy zadbać o to, by roślina nie była narażona na podmuchy porywistego wiatru. Co prawda może rosnąć w półcieniu, lecz w takich warunkach kwitnienie będzie słabsze i odbije się to negatywnie na pokroju.

Zapewnij piątakowi przepuszczalne, żyzne podłoże. Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale od lekko kwaśnego do obojętnego. Możesz postawić na ziemię uniwersalną do kwiatów doniczkowych.

Pielęgnacja egzotycznego okazu

Słowo się rzekło, a piątak lancetowaty pojawił się w naszym ogrodzie lub na balkonie. Co dalej? Jak o niego dbać?

Ważne jest regularne podlewanie, ale w umiarkowanych ilościach. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna. Unikaj jednak przelewania - zastoje wody i tworzenie kałuż tuż przy roślinie będą skutkować gniciem korzeni. Dodatkowo w okresie intensywnego kwitnienia zaleca się przeprowadzać nawożenie co dwa-trzy tygodnie. W używanych preparatach powinny dominować potas i fosfor, które sprzyjają zawiązywaniu pąków kwiatowych.

Piątak lancetowaty w czasie kwitnienia potrzebuje nie tylko dokarmiania i dostarczania wody. Odwdzięczy się przepięknymi kwiatami, które utrzymają się nawet do października, jeśli regularnie będziemy wykonywać cięcie formujące. Delikatne skracanie pędów co trzy-cztery tygodnie wzmacnia roślinę, poprawia jej pokrój i mobilizuje do dłuższego kwitnienia.

