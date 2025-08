Wiele mówi się o tym, jak strzec się przed kleszczami, by zminimalizować ryzyko pojawienia się ich na skórze - chodzi o odpowiedni ubiór czy środki odstraszające. Wciąż niejasne dla wielu Polaków są jednak procedury dotyczące tego, jak prawidłowo i w bezpieczny sposób usunąć kleszcza, który zdążył się już wgryźć. Co gorsza, wiele osób wierzy w działanie dziwnych specyfików, mających służyć do zneutralizowania szkodliwości kleszcza. Okazuje się, że mogą one przynieść więcej szkód, aniżeli korzyści. Jednym z nich jest np. masło, a konkretniej - smarowanie miejsca, w które wgryzł się kleszcz tym konkretnym tłuszczem. Takie postępowanie tylko pogorszy sytuację.