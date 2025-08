Laury to pełne życia kobiety, które nie boją się wyzwań i zawsze dążą do realizacji najskrytszych marzeń. Ich ambicja i determinacja są godne podziwu, a energia, którą emanują, zaraża otoczenie. Nie bez powodu podczas spotkań to im poświęca się najwięcej uwagi. Potrafią zainteresować swoimi opowieściami i same też uważnie słuchają.