Woda to bezdyskusyjnie najlepszy napój do picia nie tylko latem, ale też przez cały rok. Powinniśmy jej wypijać minimum 2 litry dziennie, a w czasie upałów dwa razy tyle. Nie każdy bierze sobie te zalecenia do serca, co często skutkuje złym samopoczuciem, problemami z koncentracją, słabą kondycją skóry i włosów, napadami głodu, a niekiedy może prowadzić nawet do odwodnienia. Picie czystej wody, bez dodatku cukru i sztucznych składników to coś, co powinno nam wejść w nawyk już od najmłodszych lat życia.