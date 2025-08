Wątróbka z gęsi zdecydowanie nie plasuje się na szczycie listy, gdy mowa o konsumenckich wyborach Polaków. Być może to pokłosie kulinarnych przyzwyczajeń lub kwestia ceny, bowiem gęsia wątróbka jest droższa niż "zwyczajna" wątróbka z kurczaka.

Pomijając powyższe aspekty, wątróbka z gęsi pod względem odżywczym to doskonałe źródło wielu witamin i minerałów , a przygotowana zgodnie ze sztuką kulinarną, może wyśmienicie smakować.

W 100 g gęsiej wątróbki znajduje się 16,37 g białka, 6,32 g węglowodanów i ok. 4,28 g tłuszczu. W wątróbce z gęsi znajdziemy m.in. witaminę A, która jest niezbędna do budowania odpowiedniej odporności organizmu, witaminy z grupy B, poprawiające kondycję układu nerwowego, a nawet witaminę C.