Ciesz się owocami przez cały rok

Sezonowymi owocami można się cieszyć nie tylko latem. Trzeba jednak je odpowiednio przechowywać, niekoniecznie w formie dżemów i konfitur. Takie owoce jak truskawki, wiśnie, maliny, jeżyny, a także jagody, śliwki, borówki, poziomki oraz porzeczki można śmiało zamrozić i później wykorzystać do lodów, ciast i deserów.

Innym sposobem może być suszenie. Nadają się do tego m.in. jabłka, morele, brzoskwinie, śliwki, gruszki oraz truskawki. Można do tego użyć piekarnika, czy też specjalnej elektrycznej suszarki, ale równie dobrze można to zrobić na słońcu. Owoce w takiej formie zachowają swoje wartości odżywcze i będą idealną przekąską.

Wiele osób z sezonowych owoców robi również dżemy, konfitury, marmolady i powidła. Sprawdźmy, jakie owoce wybrać.

Zdjęcie Jeśli zależy nam na zrobieniu przetworów, które nie będą gęste, a raczej płynne to warto wykorzystać śliwki węgierki / 123RF/PICSEL

Jak przygotować owoce na domowe przetwory?

Domowe przetwory to idealna opcja na jesień i zimę, by nadal cieszyć się smakiem sezonowych owoców. Robiąc je w domu, możemy kontrolować ilość cukru, a więc mamy pełną świadomość składu produktu.

Samodzielnie przygotowane przetwory ze świeżych owoców mogą być istną bombą witaminową. Nie tylko będą idealnym dodatkiem do pieczywa czy deserów, ale także dostarczą organizmowi wielu cennych składników.

Chcąc przygotować domowe przetwory, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim wybieramy owoce dobrej jakości, czyli takie, które nie mają śladów pleśni. W takiej sytuacji nawet odkrojenie części z białym kożuszkiem nie wchodzi w grę, bo pleśń rozprzestrzenia się na cały produkt. Do przetworów nie nadają się również owoce, które są nieco zgniłe.

Poza tym z owoców takich jak śliwki, brzoskwinie czy wiśnie należy pozbyć się pestek. Wykazują one trujące właściwości, dlatego też nie powinny znaleźć się w przetworach. Warto również wybierać dojrzałe owoce. Właśnie wtedy są najsłodsze, a to oznacza, że przetwory będą miały wyjątkowy smak.

Oczywistą kwestią jest umycie owoców i pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń. Następnie trzeba je dokładnie osuszyć.

Zdjęcie Domowe przetwory to idealna opcja na jesień i zimę, by nadal cieszyć się smakiem sezonowych owoców / 123RF/PICSEL

Owoce na domowe przetwory

Wiele osób poleca wybieranie tych owoców, które mają w sobie sporą ilość pektyn i kwasów. Te pierwsze mają właściwości żelujące, które ujawniają się m.in. w kwaśnym środowisku. Zawierają je m.in. jabłka, porzeczki i agrest. Dzięki temu robiąc przetwory, nie ma konieczności używania cukrów żelujących.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by do dżemów wykorzystać inne owoce takie jak, chociażby truskawki, wiśnie, maliny czy gruszki. W takiej sytuacji trzeba będzie dodać substancje, które poprawią konsystencję dżemu lub wzbogacić je sokiem z cytryny.

Jeśli zależy nam na zrobieniu przetworów, które nie będą gęste, a raczej płynne to warto wykorzystać śliwki węgierki lub morele. Soki natomiast można śmiało przygotować z wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz jabłek. Jeśli jednak nie chcemy kierować się wyżej wymienionymi wskazówkami, trzeba mieć na uwadze, że najlepsze przetwory to te wykonane z ulubionych owoców.

Poza tym warto pamiętać, że przetwory można przechowywać przez maksymalnie rok w suchym i chłodnym miejscu. Najlepiej w tym celu na słoikach nakleić karteczki nie tylko z informacją co jest w środku, ale także, w którym roku zostało przygotowane.

***

