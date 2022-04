Ślimaki, które najczęściej spotykamy w naszych ogrodach, dzielą się na dwie grupy. Ślimaki z domkiem budzą naszą większą sympatię i rzadziej sieją spustoszenie, prawdziwymi niszczycielami roślin są natomiast nagie, duże, brązowe i czarne ślimaki, które gdy nadmiernie się rozmnożą, mogą skutecznie i w krótkim czasie zniszczyć wszystkie rośliny ozdobne i uprawne. Jak sobie z nimi radzić?

Ślimaki w ogrodzie: Czy są pożyteczne?

Zdjęcie Ślimaki pojawiają się w naszych ogrodach najczęściej wieczorem lub po deszczu / 123RF/PICSEL

Choć ślimaki w ogrodzie nie należą do miłych gości, to warto pamiętać o tym, że nie pojawiły się w nim przypadkowo i że nie są z definicji szkodnikami. Wręcz przeciwnie, ślimaki są pożyteczne, bo nie tylko zjadają nasiona, chwasty oraz gnijące i martwe rośliny, ale same są pożywieniem dla myszy, nornic czy jeży, a nawet jaszczurek i ptaków. Ślimaki są wszystkożerne, ale odżywiają się przede wszystkim roślinami, więc dlatego tak chętnie odwiedzają nasze przydomowe ogródki, szczególnie te zadbane i różnorodne. Ślimaki najbardziej lubią zacienione zakamarki i wilgoć i to właśnie w takich miejscach znajdziesz ich najwięcej.

Z drugiej strony ślimaki są faktycznie sporym zagrożeniem dla roślin znajdujących się w ogrodzie, szczególnie gdy nadmiernie się rozmnożą. Zjadają liście i korzenie, a te pozbawione muszli nie tylko niszczą rośliny, ale zostawiają na nich trudny do usunięcia śluz. Gdy więc w twoim ogrodzie jest już naprawdę sporo ślimaków i zaczynają one wyrządzać poważne szkody w uprawach, możesz przystąpić do walki z nimi.

Czego nie lubią ślimaki w ogrodzie? Zasadź te rośliny!

Ślimaki pojawiają się w naszych ogrodach najczęściej wieczorem lub po deszczu. Obsiadają nie tylko rośliny, ale także werandy czy tarasy. Mięczaki te nie lubią słońca, które pali ich wrażliwą skórę, więc najchętniej przesiadują w wilgotnych i zacienionych miejscach.

Ślimakom nie smakują długo kwitnące rośliny letnie takie jak np.

begonia

pelargonia

nasturcja

gazania

Nie lubią także paproci, miodunki, żurawki, niezapominajki czy krwawnika. Nie pogardzą natomiast słonecznikiem, miętą czy fiołkami.

Ślimaki na działce i w ogrodzie. Jak je zwalczyć?

Zdjęcie Na rynku nie brakuje chemicznych preparatów do walki z tymi szkodnikami, ale wcześniej warto spróbować metod naturalnych / 123RF/PICSEL

Co zrobić, by pranie szybciej wyschło? Proste triki Istnieje sporo, mniej lub bardziej etycznych sposobów na pozbycie się ślimaków z ogrodu lub działki. Jednym z najprostszych jest obsadzenie ich roślinami, których ślimaki nie lubią. Dobrym sposobem jest stworzenie tamy z ziół, takich jak lawenda, czosnek, majeranek czy przywrotnik. Dodatkowo warto wzmocnić ją takimi roślinami jak goździki, gipsówka czy wilczomlecz.

Ślimaki z trudem poruszają się po sypkim podłożu. W miejscach, w których pojawiają się najczęściej warto rozsypać więc piasek zmieszany z popiołem lub żwir. Dodatkowo można rozłożyć też w tym miejscu fusy po kawie z dodatkiem cynamonu - ślimaki bardzo nie lubią tego intensywnego zapachu. Mniej etycznym, ale skutecznym sposobem jest również posypywanie każdego osobnika solą.

Na rynku nie brakuje oczywiście także preparatów do walki z tymi szkodnikami. Występują one w postaci proszku lub płynu, z którego robi się oprysk. W tym miejscu warto dodać jednak, że są to preparaty chemiczne, które owszem zlikwidują ślimaki, ale dodatkowo negatywnie wpłyną na jeże czy ptaki i nie są obojętne dla środowiska. Zanim wiec zdecydujemy się na ich użycie, warto skorzystać z wszystkich, równie skutecznych, naturalnych sposobów.

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Trik z piwem to hit w sieci!

Ślimaki dosłownie uwielbiają zarówno smak jak i zapach... piwa. Piwna pułapka może więc pomoc pozbyć ci się ich na stałe z ogrodu, ale w tym miejscu ponownie warto dodać, że nie jest to zbyt etyczne rozwiązanie i należy korzystać z niego wtedy, gdy pozostałe metody zawiodą.

Przepis na piwną pułapkę na ślimaki

Przygotuj średniej wielkości pojemnik plastikowy

W ziemi wykop dołek, tak głęboki, by pojemnik zmieścił się w środku i wystawał ok. 1 cm ponad ziemię

Do pojemnika wlej około 200 ml piwa - im więcej wlejesz, tym szybciej ślimaki poczują jego zapach

Czekaj aż w pojemniku pojawią się pierwsi nieszczęśnicy i od czasu do czasu opróżniaj pojemnik

Regularnie wlewaj do pułapki nowe piwo

