Domowy środek do mycia szyb

Jeden z najprostszych, najtańszych, najskuteczniejszych i przy okazji najbardziej ekologicznych płynów do mycia szyb domowej roboty. Powstaje z połączenia trzech składników, które najpewniej masz w zasięgu ręki.

Zdjęcie Efekt będzie naprawdę wart włożonej pracy (choć i tak przygotowanie środka jest łatwe) /123RF/PICSEL

Do przygotowania płynu potrzebujesz dwóch szklanek wody w temp. pokojowej lub nieznacznie niższej, pół szklanki octu spirytusowego i dwóch łyżek soku z cytryny (zniweluje ostry zapach octu). Wszystkie składniki wymieszaj i przelej do buteleczki z atomizerem. Następnie spryskać nowo powstałym specyfikiem szyby i przetrzyj je gazetą (koniecznie zwykłą, czarno-białą, "starego" typu) do sucha.



Efekt? Szyby czyste i bez smug.