Zima w całej swojej okazałości wtargnęła do Polski. W niektórych regionach kraju przybyło sporo śniegu, a gdyby tego było mało - czeka nas spory mróz, co z kolei w dużej mierze wpływa na warunki drogowe. Jeśli nie chcemy zostać bohaterami popularnego powiedzenia "Mądry Polak po szkodzie", powinniśmy się odpowiednio przygotować do czekającej nas podróży samochodem.

Zatankuj wcześniej samochód

Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem obfitować będą w zdecydowanie zwiększony ruch na ulicach miast i drogach w całej Polsce. Oblężenie przeżywać będą nie tylko galerie handlowe, ale i stacje benzynowe. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zatankowanie samochodu dzień przed planowanym wyjazdem. Dzięki temu nie będziemy tracić czasu w kolejce na stacji i ominą nas nerwy związane z ryzykiem spóźnienia się na kolację wigilijną.

Uważaj, gdzie myjesz auto

Jak jeździć autem, gdy jest śnieg i mróz? Zimowe problemy kierowców Warto również zadbać o odpowiednie przygotowanie auta. Błoto pośniegowe, które osadza się na karoserii pojazdu, może przyczynić się do niemiłej sytuacji związanej z otrzymaniem mandatu. Za co? Między innymi za nieczytelne tablice rejestracyjne, które "znikną" pod powierzchnią brudu.

Dzień przed wyjazdem warto umyć samochód, ale pamiętajmy, że jeśli na zewnątrz jest mróz, lepiej skorzystać z zadaszonych myjni, gdzie dokładnie wysuszymy auto. Jeśli pojazd umyjemy na świeżym powietrzu, pozostawimy na nim sporo wody, a temperatura spadnie poniżej zera, to przed wyjazdem możemy mieć problemy z dostaniem się do środka samochodu, ponieważ woda przedostanie się do uszczelek drzwi i zamarznie.

Dokładnie zaplanuj podróż

Odpowiednie zaplanowanie trasy to już połowa sukcesu. Zastanówmy się, na którym kilometrze trasy potrzebne będzie dotankowanie samochodu. To szczególnie ważne podczas jazdy autostradą, gdzie odległości do najbliższej stacji paliw mogą być naprawdę duże.

Zdjęcie Planowanie podróży zminimalizuje ryzyko niemiłych niespodzianek / 123RF/PICSEL

Wygospodarujmy czas na krótkie przerwy, podczas których "rozprostujemy kości" i napijemy się kawy. Kierowanie samochodem podczas dużego zmęczenia może zakończyć się tragicznie. Ponadto zaplanujmy rozrywkę dla dzieci, jeśli z nimi podróżujemy. Kilkugodzinna monotonia podczas podróży zdecydowanie nie służy naszym pociechom. Wówczas warto wyposażyć się w gry i rebusy dedykowane dzieciom w podróży.

Ponadto przed wyruszeniem w trasę sprawdź dokładnie, czy wszystkie żarówki w reflektorach są sprawne i czy posiadasz zapasowy komplet. Uzupełnij zimowy płyn do spryskiwaczy i sprawdź ciśnienie w oponach.

