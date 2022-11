Nigdy nie zostawiaj tych rzeczy w aucie, gdy jest zimno

Zimą warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które mogą uchronić nas przed niepotrzebnymi wydatkami. W głównej mierze dotyczy to osób, które permanentnie zostawiają w samochodzie różne rzeczy. W sytuacjach, gdy na zewnątrz panuje ujemna temperatura, przedmioty pozostawione w pojeździe mogą ulec poważnemu uszkodzeniu.

Czego nie zostawiać zimą w samochodzie?

Leki - większość medykamentów musi być przechowywana w odpowiedniej temperaturze, o czym informuje nas ulotka dołączona do opakowania. Zimą w środku samochodu może utrzymywać się ujemna temperatura, dlatego pozostawione tam na kilka lub kilkanaście godzin leki stracą swoje właściwości, a w najgorszym przypadku ich zażycie będzie szkodliwe dla naszego zdrowia.

Sprzęt elektroniczny - komputer, tablet, telefon czy innego rodzaju sprzęt rtv umieszczony w samochodzie podczas mrozów może ulec poważnemu uszkodzeniu. Bardzo niska temperatura przede wszystkim negatywnie wpływa na baterię urządzenia, znacząco zmniejszając jej żywotność.

Ponadto należy pamiętać, by sprzętu przyniesionego do domu z zimnego wnętrza samochodu nie włączać co najmniej przez kilkadziesiąt minut. Zmiana temperatury z bardzo niskiej na pokojową może spowodować powstanie wilgoci na podzespołach elektroniki, a to z kolei doprowadzi do zwarcia.

Napoje w butelkach - zostawiasz na noc w samochodzie napoje gazowane? Prawdopodobnie rano czeka cię niemiła niespodzianka w postaci rozerwanej butelki i sporego bałaganu. Napój gazowany, woda, ale i trunki o niskiej zawartości alkoholu zwiększają swoją objętość na skutek ujemnej temperatury. W wielu przypadkach pokłosiem pozostawienia ich zimą w samochodzie będzie rozsadzenie butelki i wydobycie się zawartości na tapicerkę auta.

Artykuły spożywcze - przechowywanie jedzenia w odpowiedniej temperaturze pozwala zachować jego świeżość i minimalizuje ryzyko dolegliwości żołądkowych. Pozostawienie w bagażniku samochodu siatki z zakupami i narażenie produktów spożywczych na kontakt z ujemną temperaturą sprawi, że niektóre warzywa i owoce stracą na swojej jakości, a część z nich nie będzie nadawała się do spożycia.

Warto także pamiętać o zabieraniu z samochodu wszelkiego rodzaju mrożonek. Po wyjęciu mrożonek ze sklepowej chłodni dochodzi do powolnego rozmrażania zawartych w opakowaniu składników spożywczych, zwłaszcza jeśli umieścimy je we wnętrzu ogrzewanego pojazdu. Wówczas takiego posiłku nie można ponownie zamrażać (co może stać się w przypadku pozostawienie mrożonki na kilka godzin w samochodzie podczas mrozu), gdyż ryzykujemy poważnym zatruciem pokarmowym.