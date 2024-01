Spis treści: 01 Dracena gubi liście? Nie należy panikować

02 Suche powietrze nie służy egzotycznej roślinie

03 Dracena gubi liście przez wahania temperatury

04 Jak rozpoznać, że dracena ma zbyt sucho?

Dracena gubi liście? Nie należy panikować

Grunt to obserwacja. Nie należy od razu wpadać w rozpacz na widok opadających liści draceny. Jest to zjawiskiem naturalnym, o ile roślina pozbywa się starych liści ze swoich dolnych partii. Wpływa to na kształtowanie się pnia rośliny i transferowanie sił życiowych do tworzenia nowych przyrostów.

Jeśli jednak zauważymy, że liście opadają masowo, a wiele z nich żółknie, jest to sygnał, by przypomnieć sobie wymagania draceny i zweryfikować warunki, jakie zapewniliśmy jej w domu.

Zdjęcie Duże znaczenie w uprawie ma odpowiednie stanowisko dla draceny / 123RF/PICSEL

Suche powietrze nie służy egzotycznej roślinie

Mimo że dracena lubi ciepło, źle reaguje na suche powietrze. Niestety, w polskich warunkach sezon grzewczy jest dla niej bardzo trudnym doświadczeniem. Staraj się nie ustawiać doniczki blisko źródeł ciepła, np. grzejników.

W takiej sytuacji zaleca się usunąć suche liście, jeśli nie opadły samoistnie. Do tego rozpocznij zraszanie draceny, by nieco ulżyć jej w nagrzanym mieszkaniu. Nie zaszkodzi ustawić dracenę w pobliżu nawilżacza powietrza lub przygotować jego domową wersję poprzez umieszczenie miski z wodą w pobliżu doniczki.

Dracena gubi liście przez wahania temperatury

Zastanawiając się nad tym, czego nie lubi dracena, trzeba podkreślić znaczenie temperatury w jej uprawie. Źle reaguje zarówno na chłód, jak i gwałtowne zmiany temperatury. Sąsiedztwo często otwieranych okien i drzwi, przeciągi... To wszystko skutkuje tym, że dracena gubi liście. Jedyną radą staje się znalezienie dla niej bardziej zacisznego stanowiska.

Jak rozpoznać, że dracena ma zbyt sucho?

Większość odmian draceny nie przepada za nadmiarem wody, który szybko doprowadza do gnicia rośliny. Nie oznacza to jednak, że konewka powinna całkowicie pójść w odstawkę. Częstym powodem, przez który dracena gubi liście, jest jej przesuszenie.

Zdjęcie Dracena to jedna z tych roślin, które są bardzo popularne w Polsce — uniknij błędów w uprawie / 123RF/PICSEL

Możesz przyjąć zasadę, że kwiat potrzebuje podlewania 1-2 razy w tygodniu. Jedynie zimą nie trzymaj się sztywno tych zaleceń i zmniejsz częstotliwość nawadniania swojego okazu. Podlewaj dopiero w momencie, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce wyraźnie przeschnie. Jeśli doszło do nadmiernego przesuszenia, ratunkiem dla rośliny będzie nie tylko podlanie, ale też umiarkowane zraszanie liści. Po usunięciu pożółkłych części, dracena powinna dość szybko wrócić do formy.

