Czego potrzebuje paproć w domu?

Poczciwa paprotka nie jest wymagającą rośliną, ale i tak w naszych domach nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zamiast przepięknych i bujnych łodyg pokrytych liśćmi, nasz egzemplarz jest przerzedzony i z trudem można na nim znaleźć nowe oznaki życia. Dlaczego tak się dzieje? Wtedy za większość przypadków odpowiadają niekorzystne warunki w domu, a to właśnie bez nich paproć nie będzie wyglądała tak, jak w naszych wyobrażeniach. Zatem, czego potrzebuje paproć?

Przede wszystkim odpowiedniego miejsca w mieszkaniu: nie może być ono zbyt jasne, ale także totalne ciemności nie są dla niej sprzyjające. Najlepiej ustawić ją na parapecie od strony południowej albo po prostu parę metrów od okna. Dodatkowo paproci należy zapewnić solidną dawkę wody: bryła korzeniowa powinna być wilgotna, ale nie bardzo mokra, bo to jeden krok do gnicia korzeni. Lepiej zapewnić paproci sporą dawkę wilgoci poprzez zraszanie jej liści.

Odżywka do paproci

Paprocie, tak samo jak wszystkie rośliny, oprócz odpowiednich warunków do wzrostu, powinny być zasilane również nawozami. Choć można sięgnąć po preparaty uniwersalne, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z tych domowych, które wpisują się w trend zero waste. Wystarczy, że sięgniemy po zwykłą czarną herbatę. Niesłodzony i ostudzony napar wystarczy wymieszać z wodą i taką mieszanką podlewać naszą domową paproć. Nie dość, że w ten sposób dostarczymy naszej roślinie cennych składników odżywczych, potrzebnych do wzrostu, to na dodatek polepszymy paproci warunki do rozwoju. Wszytko dlatego, że herbata ma kwaśny odczyn pH, który jest idealny do paproci.

Fusy? To dlatego paproć rośnie jak gigant

Herbaciany napar to idealna odżywka dla naszych paproci, ale fusy także mogą przyczynić się do tego, że jej rozmiar zaliczać się będzie do XXL. Jak je wykorzystać? W dwojaki sposób. Po pierwsze, fusy z herbaty można wysypać na wierzch doniczki z paprocią, a następnie delikatnie przesypać je ziemią (to sprawi, że nie będą pleśnieć). Po drugie, warto wymieszać je z ziemią, którą wykorzystuje się do przesadzania paproci. Wtedy będą zasilać korzenie bezpośrednio, co na pewno korzystnie wpłynie na kondycję rośliny.

Do tego celu można skorzystać z herbaty tzw. liściastej, ale także z tej pakowanej w torebkach. Abu jednak aplikacja odżywek miała sens, lepiej wcześniej usunąć papier, a samą zawartość dodać do paproci.

