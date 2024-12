Blachę do ciasta albo tortownicę wykładamy papierem do pieczenia, następnie sypiemy na dno niewielką ilość cukru i równomiernie rozprowadzamy. Mandarynki obieramy, przecinamy na pół, wykładamy na dnie blachy (przecięciem do dołu). W misce przesiewamy wszystkie suche składniki, dodajemy płynne, a na koniec wbijamy jajka. Całość mieszamy albo szpatułką, albo delikatnie miksujemy wyłącznie do połączenia składników. Przygotowaną formę z mandarynkami zalewamy gęstą masą i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 45 minut (albo do tzw. suchego patyczka).