Żywotniki na stałe wpisały się w krajobraz polskich ogrodów i parków. Należy pamiętać, że dbanie o tuje zimą to klucz do ich zdrowego wzrostu i ładnego pokroju przez kolejne sezony. Zima jest sporym wyzwaniem dla kondycji roślin, dlatego warto wiedzieć, jak o nie dbać w tym wymagającym okresie. Odpowiednia pielęgnacja pomoże utrzymać ich zdrowie i zapobiec uszkodzeniom . Dzięki dwóm prostym zabiegom będą cieszyć ogrodników przez wiele długich lat.

Wiele osób, zwłaszcza gdy dopiero zaczynają przygodę z uprawą ozdobnych krzewów, zastanawia się, czy tuje zimą potrzebują wody. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bezśnieżnymi i suchymi okresami. Nawet zimą dochodzi do parowania wody, co może prowadzić do suszy fizjologicznej, gdy gleba jest zamarznięta, a korzenie nie mogą pobierać wilgoci w wystarczającym stopniu.