Spis treści: 01 Jak uporać się z zapuszczoną wanną? Tych błędów unikaj

02 Czyszczenie wanny domowym sposobem. Sięgnij do kuchennej szafki

03 Pogromca żółtego nalotu w wannie

04 Taran na zatkany odpływ w wannie

Jak uporać się z zapuszczoną wanną? Tych błędów unikaj

Największym niedopatrzeniem jest ciągłe odkładanie w czasie porządków. Wielotygodniowe przerwy w czyszczeniu wanny sprawiają, że higiena w łazience pozostawia wiele do życzenia. Im dłużej zwlekamy, tym osady i zacieki są trudniejsze do usunięcia. Z kolei widok takich zabrudzeń jeszcze bardziej odbiera nam motywację do sprzątania i... koło się zamyka.

Słowo się rzekło, więc przystępujesz do sprzątania. Zastanawiasz się, czym umyć wannę? Unikaj detergentów zawierających mikrodrobinki. Mimo że wydają się dobrym środkiem do usuwania uporczywego brudu, mogą tworzyć niewielkie rysy na powierzchni wanny. Osady w takich miejscach będą gromadzić się łatwiej, a ich usunięcie stanie się dużym wyczynem. Z tego samego powodu zrezygnuj z szorstkich gąbek i szczotek.

Zdjęcie Do czyszczenia wanny używaj tylko miękkich materiałów / 123RF/PICSEL

Czyszczenie wanny domowym sposobem. Sięgnij do kuchennej szafki

Nie musisz mnożyć w swoim domu opakowań z kolejnymi detergentami. Czym umyć wannę, by nie wydać na to majątku i cieszyć się lśniącą łazienką? Sprzymierzeńcem zwolenników domowych sposobów sprzątania jest najzwyklejsza soda oczyszczona.

Wystarczy, że wymieszasz ją z wodą w proporcjach 3:1. Powinna powstać gęsta pasta, którą nałożysz na wannę równomiernie przy pomocy miękkiej gąbki. Zostaw na 15 minut, następnie przetrzyj jeszcze raz gąbką i spłucz. Prosto i bez zbędnej chemii.

Pogromca żółtego nalotu w wannie

Jeśli nie mamy nawyku spłukiwania wanny po każdej kąpieli, szybko doprowadzimy do powstawania brzydkich osadów. Dlaczego wanna robi się żółta? Wynika to z pozostawiania w niej wody przez dłuższy czas, rzadkiego mycia oraz stosowania tzw. twardej wody. Na szczęście zacieki nie muszą zostawać z nami na zawsze.

W tym przypadku warto przeprowadzić czyszczenie wanny sokiem z cytryny. Patent ten doskonale poradzi sobie z przebarwieniami i przywróci wannie pożądaną biel, rozprawiając się z plamami i kamieniem.

Świeży sok wyciśnięty z kilku cytrusów przelej do butelki z atomizerem.

Spryskaj całą powierzchnię i zostaw na godzinę. Domowy preparat potrzebuje czasu, by skutecznie zadziałać.

Na koniec przetrzyj wannę wilgotną gąbką i spłucz.

Zdjęcie Systematyczne mycie wanny zapewni higienę w łazience / 123RF/PICSEL

Taran na zatkany odpływ w wannie

Z niepokojem zauważasz, że w odpływie tworzą się zatory, a woda po skończonej kąpieli spływa bardzo powoli? Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy są osady z mydła i kamienia. Niektórzy radzą sobie z nimi, używając gorącej wody. Nie zawsze jednak będzie wystarczająca.

Jak udrożnić odpływ w wannie? W dużym garnku zagotuj wodę ze szklanką octu. Prosta receptura pozwoli stworzyć domowy środek na zatkany odpływ, który upora się z osadami blokującymi rury.

