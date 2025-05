Niedociągnięcia widać tu jak na dłoni

Dlaczego nie lubimy czyścić toalety? Często wydaje się to dość niewdzięcznym zadaniem. Nawet mimo męczącego szorowania, szybko pojawia się nowy brud. Zacieki w toalecie bywają trudne do usunięcia i w wielu osobach wzbudzają wręcz wstręt.

Łatwo tu również dojrzeć braki w sprzątaniu lub jego regularności, a brudny sedes sprawia, że cała łazienka może wyglądać na zaniedbaną. Dodatkowo doczyszczenie trudno dostępnych miejsc bywa naprawdę pracochłonne i zabiera sporo czasu. Tym bardziej warto poznać domowe sposoby na czyszczenia toalety, by usprawnić cały proces.

Czym wyczyścić toaletę? Nie potrzebujesz specjalistycznych preparatów Daniel Jedzura kontakt@mdfotografia.pl 123RF/PICSEL

Wrzuć do muszli zamiast do pralki

Nie chcesz kupować kolejnych detergentów? Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że część produktów z łazienkowych szafek ma dużo bardziej wszechstronne zastosowanie. W myciu toalety doskonale sprawdza się proszek do prania. Skoro jest w stanie usunąć uporczywe zabrudzenia z tkanin i pierwszorzędnie je odświeżyć, czemu miałby nie sprawdzić się podczas porządków w łazience?

Produkt bardzo dobrze nadaje się do rozpuszczania osadów oraz kamienia. Wsyp trzy łyżki do muszli, rozprowadzając proszek po ściankach i zostaw na 20-30 minut. Po upływie tego czasu spłucz, delikatnie przecierając szczotką, by usunąć resztki detergentu i brudu.

Tabletki czyszczące własnej roboty

Oto odpowiedź na to, jak szybko wyczyścić toaletę. Choć przygotowanie musujących tabletek zajmuje trochę czasu, za jednym zamachem przygotujesz zapas, który wystarczy na co najmniej kilka użyć. Zresztą o dokładnej ilości zdecydujesz według własnego uznania. Domowe tabletki czyszczące nadają się do przechowywania, wiec sprytny patent będziesz mieć zawsze pod ręką.

W misce wymieszaj w równych proporcjach sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy. Ze względu na swoje czyszczące i odświeżające właściwości często są wykorzystywane w domowych porządkach. Tym razem połączysz ich właściwości dla wzmocnienia efektu. Wlej odrobinę wody - masa powinna być na tyle wilgotna, by udało się uformować nieduże kule. Przepis możesz uzupełnić kilkoma kroplami miętowego, cytrynowego lub lawendowego olejku eterycznego.

Porcje masy przełóż do silikonowych foremek, których używasz np. do pieczenia albo do lodu. Odstaw na co najmniej sześć godzin. Gdy wyschną i stwardnieją, tabletki przełóż do słoika ze szczelnym zamknięciem. Sięgaj po nie, gdy będziesz potrzebować sposobu na szybkie umycie toalety. Jedną lub dwie sztuki wrzuć do muszli i zostaw na kwadrans. Spłucz, a zauważysz, że sedes jest odświeżony i osady zniknęły.

Pachnący... ocet? O najlepszym przyjacielu każdego sprzątania halo tu polsat halo tu polsat