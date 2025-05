Brzydki zapach z kuchennego zlewu to problem wielu gospodarstw domowych. Zamiast sięgać po silne i drażniące chemikalia, zwróć uwagę na naturalny, kuchenny skarb. Aromatyczna przyprawa, którą pewnie chętnie dodajesz do wypieków, skutecznie zneutralizuje nieprzyjemne aromaty.

Najbardziej prozaiczną i najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy są odpady organiczne - resztki jedzenia osadzające się w syfonie i rurach. Z czasem ulegają rozkładowi, wydzielając drażniącą woń. Wilgotne środowisko tylko potęguje te procesy. Brzydki zapach w zlewie to również wynik nagromadzenia tłuszczów, które przywierają do rur i tworzą lepką warstwę. Jeśli nadal masz nawyk wylewania oleju z patelni do zlewozmywaka, najwyższa pora się go pozbyć.