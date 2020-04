Egzotyczne rośliny z własnego ogródka? To możliwe!

Wiele z nas marzy o domowym ogródku, w którym będą rosły nie tylko nasze rodzime rośliny, ale również te egzotyczne. Warto spróbować, choć na owoce może nam przyjść długo poczekać. Dowiedz się, jak je zasadzić.

Po zjedzeniu owocu wyrzucasz pestkę? To błąd, ponieważ może ona dać życie nowej roślinie, która urozmaici twój przydomowy ogródek lub parapet. Warto zachować pestki owoców takich, jak awokado, mango czy cytrusów, by później zasadzić je w ziemi. Jak się do tego zabrać?



Zacznijmy od awokado. Dojrzały owoc wystarczy przekroić na pół i wyjąć z niego pestkę. Na kolejnym kroku nakłuwamy ją z obu stron wykałaczkami i umieszczamy w szklance z wodą.

- Mocujemy je tak, by 2/3 pestki było zamoczone w wodzie - wyjaśnia ogrodnik, Tomasz Kok. - Po dwóch-trzech tygodniach ona zakiełkuje. Gdy pojawią się korzonki, wkładamy pestkę do ziemi, w doniczce z otworami.



Niestety, na owoce będziemy musieli poczekać, o ile w ogóle się pokażą.



- Może to potrwać 15, 20 lat, ale najczęściej rośliny te nie owocują - dodaje Tomasz Kot. - Musimy je potraktować, jak rośliny ozdobne. Kuchni sobie nimi nie zaopatrzymy.

