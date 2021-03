Blisko 3/4 Polaków wciąż sięga po wodę butelkowaną, bojąc się stanu czystości kranówki. To błąd, bo udowodniono, że ta jest nie tylko w stu procentach zdatna do picia, ale dodatkowo zawiera mnóstwo minerałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Reklama

Zdjęcie Ekologicznie: Czy kranówka jest bezpieczna? Odpowiedź może was zaskoczyć! /123RF/PICSEL

Co ciekawe, z wszystkich dostępnych na polskim rynku wód, zaledwie 30 procent ma lepszy skład, niż woda z kranu! Badania przeprowadzone w Gdańsku wykazały, że tamtejsza kranówka ma dwa razy więcej wapnia i dwa razy więcej magnezu, niż woda butelkowana.





Zdjęcie Czy kranówka jest bezpieczna? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości! / Polsat

Reklama

Sylwia Majcher oraz Ela Sawerska, gospodynie programu "Ekologicznie" postanowiły rozprawić się z najczęstszymi mitami, dotyczącymi kranówki. Dlaczego wciąż się jej boimy? Skąd pomysł, że wlana do plastikowej butelki woda ze sklepu jest lepsza, niż ta płynąca z kranu? Może do wyobraźni przemówi fakt, że litr zdrowej i w pełni bezpiecznej kranówki kosztuje zaledwie jeden grosz. Rocznie daje to oszczędności w wysokości 700 złotych! Spora niespodzianka, prawda?

Czego jeszcze nie wiemy o wodzie z kranu, a powinniśmy? Zobaczcie poświęcony jej odcinek programu "Ekologicznie":





Wideo Ekologicznie. Kranówka vs. woda butelkowana

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy programTUTAJ>>>