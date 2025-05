Choć może brzmieć jak tajemniczy rytuał ze Wschodu, Kampo to dobrze udokumentowany system tradycyjnej medycyny japońskiej, który swoje korzenie zapuścił jeszcze w VII wieku, czerpiąc inspiracje z chińskich praktyk. Z czasem został jednak przystosowany do japońskiej kultury i potrzeb - i do dziś cieszy się w Kraju Kwitnącej Wiśni ogromnym zaufaniem.