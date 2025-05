Starzec jakubek - co to za roślina? Ma charakterystyczny wygląd

Starzec jakubek to roślina z rodziny astrowatych, dorastająca nawet do 1,5 metra wysokości. Ma charakterystyczne, żółte koszyczki kwiatowe i pierzaste liście. Spotkać ją można powszechnie na nieużytkach, przydrożach, łąkach i pastwiskach. Ze względu na szerokie występowanie często rośnie w pobliżu domów, pól uprawnych czy ogrodów, co zwiększa ryzyko przypadkowego kontaktu.