Co przyniesie niedziela, 18 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wiele w życiu stracił, podjął szereg trudnych, a niekiedy tragicznie błędnych decyzji. Może to oznaczać, że długo mu się zejdzie, nim postanowi się zaangażować, a jego styl okaże się mocno niekonwencjonalny. W finansach jest opcja układu z kimś, dla kogo obowiązek to najważniejsza rzecz na świecie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych lepiej potknąć się na prostej drodze i wywołać śmiech otoczenia niż pewnym krokiem zmierzać wprost ku przepaści. Nikt nie jest zbyt dobry, by przegrać, a najtęższe umysły nie znają wszystkich odpowiedzi. Daj prawo do pomyłki sobie oraz komuś bliskiemu. W finansach zwracaj pilną uwagę na z pozoru oczywiste, rutynowe kwestie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych uważaj na ludzi, którzy pod płaszczykiem zdrowego rozsądku i szczerych porad zadają bolesne rany. Można powiedzieć prawdę tak, by nikogo nie poniżyć. Inna sprawa, że pewne osoby muszą sięgnąć dna, by sięgnąć po pomoc. W finansach nie trać czasu ani pieniędzy na coś, co nie wyda już owoców. Wszystko ma swój kres.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych trzeba szybko reagować na zmiany. Jeśli do związku wkradł się konflikt, nie zostawiaj tego kipiącego garnka na rozkręconym do maksimum palniku. To nie jest też moment, by "darować komuś wolność". Twoją dobrą wolę może wykorzystać ktoś inny i obiecać gwiazdkę z nieba. W finansach szansa przeleci jak meteor. Złap ją za ogon, byle szybko.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 3 Mieczy

W kontaktach prywatnych może pojawić się ból i rozczarowanie. Ktoś udzieli Ci gorzkiej lekcji na temat zaufania, bronienia własnych granic, przestrzegania umów i ufania słowom. Skrzywdzić to jedno, ale nie chcieć się do tego przyznać to jak zaszywać nóż w ranie. W finansach nie wiąż się uciążliwymi zobowiązaniami z ludźmi, którzy potrafią być bezwzględni.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą czarującą, kochliwą i potrafiącą w sobie rozkochać do szaleństwa. Człowiek ten nie chce bawić się uczuciami, ale też nie potrafi rezygnować z pokus, jakie podsuwa mu zmienne życie. Trudno będzie za nim nadążyć, choć to fascynujące wyzwanie. W finansach w grę wchodzą porachunki z uwodzicielem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś oddaje Ci się w opiekę i zaakceptuje Twoją dominację. Nawet jeśli teraz pokazuje rogi, to tak naprawdę chce znaleźć bezpieczne miejsce, nie pragnie zmian. Stań się opoką dla ludzi, na których Ci zależy. Zaoferuj im stabilizację, zaplanuj dzień. W finansach możesz zyskać wiele jako strateg, przewodnik lub strażnik.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych trzeba będzie udzielić komuś pomocy, pozornie nie robiąc nic. Wdzięk i dyskrecja staną się Twoją bronią. Nie zawsze musimy grać pierwsze skrzypce, zwracać na siebie uwagę. Nie zawsze też możemy oczekiwać wdzięczności. To, co osiągniesz, wystarczy za wszystkie podziękowania. W finansach możesz zarobić, pomagając ludziom.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 4 Denarów

W życiu osobistym wskazana będzie teraz cierpliwość. Relacja jest na dobrej drodze, ale najważniejszy proces jeszcze się nie skończył. Ktoś potrzebuje czasu, by dojrzeć do pewnych decyzji. A może to Ty musisz jeszcze się namyślać? Nie daj siebie poganiać i nie poganiaj innych. W finansach nawet drobne fundusze mogą się rozmnożyć, jeśli dasz im popracować.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych trzeba kiedyś zaryzykować, ale przedtem ogranicz zagrożenie do absolutnego minimum. Nie rzucaj się w największy wir z zamkniętymi oczami. Możesz sprawiać na otoczeniu wrażenie osoby nierozważnej, niech to jednak będzie zasłona dymna. W finansach ktoś przymusza Cię do szybkiej decyzji, bo nie chce, by namysł pokrzyżował mu plany.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym trzeba będzie pamiętać, że nawet bardzo kochający się ludzie pozostają osobnymi bytami. Rozwijaj się twórczo także poza związkiem, miej własne drobne i większe sekrety, nie konsultuj problemów przyjaciół z Drugą Połówką, chyba że naprawdę Cię one przytłaczają. W finansach jeden dział może podzielić się na kilka, trzeba będzie oddać część obowiązków.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych przyjdzie zrozumienie, a razem z nim akceptacja i świadomość tego, co należy zrobić. Ktoś jest, jaki jest. Nie zmieni tego lub Tobie nie będzie już zależało na żadnej jego transformacji. Najważniejsze związki mamy z samymi sobą. Kochaj siebie bezwarunkowo. W finansach możesz otrzymać pomoc, jeśli szczerze opowiesz o swoich problemach.

