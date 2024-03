Spis treści: 01 Czy można jeść banana z brązowymi plamami na skórce?

02 Czerwone zagrożenie wewnątrz banana

03 Jak przechowywać banany, by zachowały świeżość na dłużej?

Czy można jeść banana z brązowymi plamami na skórce?

Niezależnie od tego, czy robimy zakupy w dużych marketach, albo wręcz przeciwnie - wybieramy niewielkie osiedlowe spożywczaki, najchętniej poszukujemy idealnie żółtych bananów. Do wszelkich odstępstw od reguły podchodzimy z podejrzliwością. Badanie przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazało, że tylko 9% kupujących sięgnie po owoc, na którym widoczne są brązowe plamki.

Czy brązowe plamki świadczą o tym, że banan się zepsuł? Okazuje się, że są one następstwem naturalnego procesu dojrzewania owoców. Gatunek ten zrywany jest wtedy, kiedy dominuje na nim zielona barwa, a dopiero w trakcie transportu, pod wpływem przemiany chlorofilu w karoten, nabiera żółtej barwy. Jeśli skórkę banana zdobią brązowe plamy, ale nie towarzyszy im przykry zapach, widoczne oznaki pleśni czy sącząca się ze środka ciecz - bezpiecznie możemy rozkoszować się sycącym przysmakiem.

Reklama

Sprawdź: Banany, jakie znaliśmy, wkrótce znikną ze sklepów? Winny agresywny grzyb

Czerwone zagrożenie wewnątrz banana

Usiana brązowymi plamkami skórka banana to jeszcze nie powód do obaw. Dla wielu osób stanowi ona wyraźny znak, że miąższ owocu właśnie nabrał idealnej słodkości, a jego wartość odżywcza wzrosła. Rozpadający się w rękach banan o mętnym i lepkim miąższu powinien jednak stanowić znak ostrzegawczy. Zanim zdecydujemy się na spożycie takiego okazu, warto poddać go dokładnym oględzinom.

Im starszy i dłużej leżący w misce banan, tym większe ryzyko, że rozwinie się w nim grzyb nigrospora. To gatunek naturalnie występujący w środowisku, który u części osób może nie wywołać zupełnie żadnych objawów. Dla wszystkich zmagających się z osłabionym układem odpornościowym stanowi spore zagrożenie, wywołując problemy z oddychaniem, gorączkę i problemy żołądkowe. Jak go rozpoznać? O obecności nigrospory świadczą przede wszystkim zabarwione na czerwono nasiona wewnątrz banana. Jeśli tylko zauważymy jakiekolwiek ślady czerwieni wewnątrz owocu, bez sentymentów wyrzućmy go do kosza.

Sprawdź: Oczyszczają tętnice, zapobiegają nowotworom. Tanio kupisz w każdym sklepie

Jak przechowywać banany, by zachowały świeżość na dłużej?

Wdrożenie kilku prostych trików w przechowywaniu bananów sprawi, że przedłużymy ich świeżość o kilka kolejnych dni. Najważniejszą kwestią jest trzymanie dorodnych okazów z dala od innych owoców i warzyw. Wydzielany przez nie etylen sprawi, że pomidory, awokado czy inne gatunki szybciej dojrzeją i zaczną się psuć.

Jak skutecznie opóźnić dojrzewanie samych bananów? Wystarczy szczelnie owinąć ich końcówki w folię aluminiową lub papierową. Odradza się także przechowywanie kiści w lodówce. Niska temperatura pogorszy wygląd skórki, czyniąc owoce o wiele mniej apetycznymi. Banany, choć wyglądają solidnie, są wyjątkowo wrażliwe na uderzenia. Najlepiej przechowywać je w dużej misce lub koszyku, gdzie nie będą narażone na przypadkowe urazy mechaniczne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Sprawdź również:

Złe duety na talerzu. Tych produktów nie łącz ze sobą

Tym zaszkodzisz wątrobie bardziej, niż myślisz. Skutki będą opłakane