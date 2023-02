Oczyszczają tętnice, zapobiegają nowotworom. Tanio kupisz w każdym sklepie

Zdrowie

Ciemne, mocno dojrzałe banany z plamkami to owoce, które najczęściej lądują w sklepowych śmietnikach. Choć w większości przypadków są całkowicie zdatne do zjedzenia, to spora część konsumentów omija je szerokim łukiem. To błąd, bo naukowcy odkryli, że są prawdziwą witaminową bombą!

Zdjęcie Dojrzałe banany są zdecydowanie zdrowsze, niż zielone / 123RF/PICSEL