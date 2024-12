Miał być platynowy blond , a zamiast tego uzyskano miedziany kolor ? Farba miała być bezpieczna dla włosów, ale po zabiegu są one kompletnie zniszczone ? Przykładów niepoprawnie wykonanych usług fryzjerskich można mnożyć.

Rzecz jasna, chcąc zminimalizować ryzyko związane z rozczarowaniem po wizycie w salonie fryzjerskim, zasiadając w fotelu, powinniśmy bardzo dokładnie wyjaśnić fryzjerowi, jakie są nasze oczekiwania co do strzyżenia, modelowania czy zabiegu farbowania włosów. To już połowa sukcesu odpowiednio wykonanej usługi.