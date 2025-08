Koszenie trawy nieodłącznym elementem przydomowych prac

Problem z utylizacją skoszonej trawy rozpoczyna się już wiosną, kiedy trawnik wymaga wertykulacji. Wyczesane źdźbła w zależności od wielkości działki mogą zając nawet kilkadziesiąt worków. Potem robi się cieplej, przychodzi lato, a trawa zaczyna intensywnie rosnąć, przez co wymaga regularnego skracania. Mimo że koszenie trawy to czynność, która od zawsze jest podstawowym elementem przydomowych prac i zabiegiem koniecznym do przeprowadzenia, wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, gdzie powinno się umieszczać tego typu odpady.

Gdzie wyrzucać skoszoną trawę?

Skoszona trawa zdecydowanie nie powinna trafiać do pojemników na odpady zmieszane, jednak nadal wiele osób popełnia ten kardynalny błąd. Zgodnie z przepisami, trawa to odpad typu "bio" i podlega segregacji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niewłaściwa jej utylizacja może skończyć się karą pieniężną. Do jakiego konkretnie pojemnika należy więc wyrzucać skoszoną trawę? Odpowiedni będzie ten na bioodpady. W większości gmin odbiór takich odpadów odbywa się regularnie według harmonogramu. Poza kuchennymi resztkami roślinnymi do bioodpadów zalicza się również liście, gałęzie i chwasty.

Co zrobić ze skoszoną trawą? Opcją jest kompostowanie

Osoby, które chcą w jakiś sposób wykorzystać skoszoną trawę, zamiast umieszczania jej w kontenerze na śmieci, mogą rozważyć jej kompostowanie. Będzie to świetny patent na uzyskanie naturalnego nawozu. Jak przeprowadzić taki zabieg? Wystarczy zaopatrzyć się w specjalny pojemnik do kompostowania i umieszczać w nim trawę z innymi bioodpadami, co znacznie przyspieszy proces rozkładu i zapobiegnie nieprzyjemnym zapachom.

Skoszoną trawę można wykorzystać również na kompost 123RF/PICSEL

Gdzie można oddać skoszoną trawę?

Alternatywą na pozbycie się skoszonej trawy - szczególnie w przypadku dużej ilości, będzie również oddanie jej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Placówki te przyjmują odpady zielone bez dodatkowych opłat, jednak należy pamiętać o tym, aby odpowiednio zapakować trawę. Powinna być dostarczona w workach lub pojemnikach, które można łatwo opróżnić.

Gdzie nie wolno wyrzucać skoszonej trawy?

Należy mieć na uwadze, że skoszoną trawę pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać do:

lasu

na pola i łąki

do rowów

Jest o działanie niezgodne z przepisami gospodarowania odpadami i grozi karą pieniężną. Skoszona trawa pozostawiona w niedozwolonych miejscach może negatywnie wpłynąć na środowisko i lokalny ekosystem.

