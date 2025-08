Co przyniesie czwartek, 7 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możliwa będzie odbudowa uczuć, wsparcie. Poznasz kogoś od tej dobrej, życzliwej strony. Wsłuchaj się w potrzeby otoczenia i staraj się dać to, o co Cię ktoś prosi, a nie to, co uważasz za najlepsze dla niego. Szanuj tych, którym pomagasz. W finansach nie bierz wszystkiego na swoje barki, zgłoś się po dofinansowanie, grant, pożyczkę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz stanąć przed wyborem, nie mając przy tym pełnej wiedzy o sytuacji. To niewygodne, ale jakże częste! Tak naprawdę nigdy nie znamy wszystkich zmiennych, a decydować musimy, polegając na intuicji, łucie szczęścia. Nie warto stać wciąż w miejscu, czekając na oświecenie. W finansach wybierz opcję, która jest najbliższa Twojemu sercu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Słońce

W życiu osobistym możesz spotkać Bratnią Duszę - osobę, z którą połączy Cię przede wszystkim serdeczność i chęć wspólnego uczenia się świata. Każdy z nas ma coś, czego się obawia, ale rozmowa z życiowym optymistą pomaga rozświetlić mroki kompleksów. W finansach możesz odnieść sukces tam, gdzie trzeba współpracować intensywnie z ludźmi, działać w grupie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych warto podejść do pewnych problemów… naukowo! Szukaj rozwiązania w fachowych książkach, u specjalistów. Intuicja i "ludowe mądrości" tym razem mogą się nie sprawdzić. Jeśli borykasz się z jakimś problemem, opracuj plan ratunkowy. W punktach! W finansach pamiętaj, że uczymy się całe życie. Przemyśl udział w mistrzowskim kursie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych nadchodzi duża zmiana. Zastanów się, jakie są twoje uczuciowe ścieżki. Czy wciąż prowadzą cię one w te same miejsca? Możesz napotkać kogoś, kto niby nie jest w twoim typie, a jednak nie zdołasz o nim zapomnieć. I otworzy on przed tobą zupełnie nowy świat. W finansach uruchom fantazję. Możesz znaleźć zajęcie, w którym wykorzystasz swój talent.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych postaw swój spokój na pierwszym miejscu. Unikaj ludzi, którzy niosą ze sobą chaos, nerwowość, sprzeczne emocje. Pozwól kołowrotkowi terkotać gdzieś w oddali, traktuj jego suchy dźwięk niczym miarowe tykanie zegara. Dla ciebie czas może płynąć wolniej... W finansach zaimponujesz komuś, okazując siłę spokoju i doskonałą równowagę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Głupiec

W życiu osobistym możesz wyruszyć ku wielkiej przygodzie. Pewna oferta onieśmiela cię ogromem, a strach przed nieznanym każe stanąć w miejscu. Nikt jednak nie zdoła uniknąć wyzwań na swej drodze. Po co tracić energię, by utrzymać się w miejscu za wszelką cenę, jeśli nowy prąd może ponieść cię w wyjątkowe miejsce? W finansach możliwa będzie podróż.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych nie staraj się mieć za wszelką cenę ostatniego zdania. Nie musisz nieustannie stawiać na swoim, by ludzie Cię szanowali. Czy pogrążasz się w syndromie oblężonej twierdzy? Nie szukaj wrogów wśród współzawodników ani krytyków między doradcami. W finansach uważaj, by nie oddalić się zbytnio od ludzi, dla których pracujesz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych może pojawić się partner, przyjaciel, osoba, która jest Tobą zainteresowana, ale jeszcze nie robi pierwszego kroku. Będziecie poznawali się szybko, ale nie pomijaj żadnego etapu. Nie musisz też dodatkowo przyspieszać naturalnych procesów. W finansach możesz trafić na człowieka zdolnego, ale niepotrafiącego jeszcze współpracować.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 5 Denarów

Gdy mowa o relacjach prywatnych, prawdą jest, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Szukaj ludzi, którzy nie będą Cię oceniali, za to wyciągną pomocną dłoń. Jeśli to do Ciebie ktoś się zgłasza, to najpierw okaż współczucie. Czas na pouczanie na pewno się jeszcze znajdzie. W finansach zwróć się ku tych, którzy uzupełniają Twoje zalety i równoważą wady.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych warto przerzucić mosty między tobą a lepszą przyszłością. Wytyczaj własne ścieżki i nie bój się, że nikt przed tobą nimi nie podążał. Możesz z powodzeniem zerwać z rodzinną tradycją lub wprowadzić w domu nowe zasady. Mądrość przodków nie zawsze wystarczy do szczęścia. W finansach szukaj nowej niszy, pojemnego jeszcze rynku.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 4 Kielichów

W życiu osobistym nie zamykaj się teraz w sobie. Zwalcz przemożną chęć schowania się we własnej skorupie. Wysłuchaj rady otoczenia, spotykaj się z ludźmi. Nie dojdziesz do nowych wniosków, mieląc w głowie wciąż tę samą myśl. Posłuchaj, jak twój emocjonalny kryzys widzi zaufana osoba. W finansach warto skorzystać z porady specjalisty, udać się na konsultację.

