A gdzie wyrzucić porcelanowe naczynia, takie jak kubki, miski bądź talerze? Porcelana to również ceramika, wobec czego odpowiedź jest prosta. Takie pozostałości po zbitych naczyniach również należy wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Wszelkie pozostałości po mięsie, wędlinach, rybach czy nabiale powinny być wyrzucane do kontenera na odpady zmieszane . Jednakże, jeśli chodzi o odpady pochodzenia roślinnego (np. resztki warzyw lub owoców), to muszą one wylądować w pojemniku na odpady BIO .

Segregacja odpadów jest niezwykle istotna z punktu widzenia dbania o środowisko. Niektóre śmieci można poddać recyklingowi, czyli przetworzyć w taki sposób, by ponownie mogły trafić do obiegu. W jaki sposób powinno się segregować śmieci? Wystarczy wiedzieć, co wyrzucać do poszczególnych pojemników do segregacji. Zazwyczaj każdy z nich ma inny kolor. Wyróżniamy: