Jak często należy czesać kota? Kluczowa rasa i pora roku 1 stycznia 2020 roku wszedł w Polsce w życie obowiązek segregacji odpadów. Osoby, które nie chcą się do niego stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne

papier

opakowania szklane

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły także zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Najwięcej trudności przysparza zazwyczaj właściwa segregacja tworzyw sztucznych oraz elektrośmieci. Gdzie je wyrzucać, by nie zapłacić kary?

Gdzie wyrzucać eletrośmieci? Najważniejsze zasady

Elektrośmieci to wszystkie sprzęty, które działają na prąd lub baterie. Należą do nich głównie:

urządzenia AGD

urządzenia RTV

świetlówki

oświetlenie LED.

Zazwyczaj służą nam one przez wiele lat, ale gdy się w końcu zużyją, wymagają wymiany na nowe. Pod żadnym pozorem nie można jednak ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci lub, co gorsze, porzucać luzem. Wszystkie te sprzęty wykonane są bowiem z materiałów zawierających toksyczne substancje takie jak:

rtęć

ołów

chrom

azbest.

Substancje te mają fatalny wpływ na środowisko, a przedostając się do gleby i wód gruntowych również na nas. Śmieci elektroniczne należy oddawać więc do specjalnie wyznaczonych podmiotów, np. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub skupu złomu z zarejestrowaną działalnością w zakresie recyklingu elektroodpadów.

Co ważne, utylizacji elektroodpadów możemy też dokonać w sklepie, w którym wcześniej kupiliśmy urządzenie lub podczas cyklicznie organizowanych zbiórek, np. przez sieci handlowe lub po prostu przez gminy.

Wyrzucasz baterie do przypadkowego kosza na śmieci? Możesz sporo zapłacić

Osoby, które nie przywiązują wagi do właściwej utylizacji elektrośmieci nie tylko szkodzą środowisku, grożą im także naprawdę wysokie mandaty! Co ciekawe, taką karę można otrzymać nawet za wyrzucenie baterii do niewłaściwego kosza. Grzywny zaczynają się od 20 zł, ale mogą sięgać nawet 5 tysięcy zł!

