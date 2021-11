Dla wielu osób TikTok to kopalnia nie tylko zabawnych nagrań, ale także porad i inspiracji. Kobiety chętnie dzielą się tam swoimi prostymi, szybkimi i tanimi sposobami na sprzątanie.

Tak też zrobiła TikTokerka Tera . Za pomocą mediów społecznościowych pokazała, że do czyszczenia łazienki używa... żyletki. Kobieta stwierdziła, że idealnie nadaje się ona do usuwania zabrudzeń z płytek.



Na nagraniu widać, jak za jej pomocą ściera osad. Chociaż na pierwszy rzut oka płytki wydają się czyste, to żyletka skutecznie pozbyła się zabrudzeń z mydła. "To, że nie widać brudu, nie znaczy, że go nie ma" - tak skomentowała to TikTokerka.



Nagranie zostało obejrzane prawie osiem milionów razy. Niektórzy internauci nie mogli uwierzyć, że w taki sposób można usunąć zabrudzenia. Inni jednak mieli nieco odmienne zdanie.



Twierdzą, że Tera wcale nie usuwa osadu z mydła tylko bezbarwną powłokę płytek. Kobieta opublikowała kolejne nagranie, na którym pokazała, że osad schodzi nawet za pomocą paznokcia. W ten sposób chciała przekonać innych, że jej metoda rzeczywiście jest skuteczna.



Czy metoda TikTokerki was przekonuje? Spróbujecie tego w domu?

