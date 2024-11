Co więcej, niektórzy zauważają, że wcześniej elementy kultury słowiańskiej bywały wyśmiewane, a obecnie są romantyzowane przez osoby spoza tej kultury. To może być postrzegane jako hipokryzja.

"Nie po to moja mama hoduje kury, sadzi ziemniaki i kisi ogórki, żeby Ameryka myślała, że nasza "slavic diet" to kasza gryczana, jajko i awokado" - pisze inna tiktokerka Sylwia, pokazując na nagraniu talerz z kotletem w panierce, ziemniakami i ogórkami kiszonymi, pozując w spodniach i bluzce, które odsłaniają piękną, szczupłą sylwetkę.

Do Europy Wschodniej, a później do Polski, została sprowadzona prawdopodobnie w średniowieczu przez Tatarów podczas ich najazdów na ziemie Rzeczypospolitej. Zaczęła być uprawiana na naszych ziemiach najprawdopodobniej już w XIV-XV wieku, co związane było z jej odpornością na trudne warunki glebowe i klimatyczne. Zboże to dobrze rośnie na słabych glebach, nie wymaga intensywnej pielęgnacji i ma krótki okres wegetacji.