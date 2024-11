Słów kilka o azalii doniczkowej — co to za roślina?

Azalia doniczkowa to roślina należąca do rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Azji, a jej urok doceniają zwłaszcza ogrodnicy z Chin i Japonii. Jest uprawiana w domach jako roślina ozdobna, ceniona za efektowne kwiaty. Występują w różnych kolorach — od bieli, poprzez róż, czerwień, aż do fioletu.