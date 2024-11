Widzisz tę zmianę na ziemniaku? Lepiej go wyrzuć do kosza, zamiast jeść

Zielony kolor na ziemniakach pojawia się, gdy są one narażone na światło słoneczne lub sztuczne przez dłuższy czas. To oznaka wzrostu poziomu chlorofilu, ale problemem jest to, że razem z chlorofilem zwiększa się stężenie solaniny - naturalnej substancji toksycznej obecnej w roślinach z rodziny psiankowatych.