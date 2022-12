Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że wycofuje ze sprzedaży konkretną partię pieczywa chrupkiego, w którym, w wyniku przeprowadzonych badań, odkryto podwyższony poziom akryloamidu.

Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie pieczywa zawierającego takie jego ilości stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

Producentem pieczywa jest firma TOVAGO, a wycofane ze sprzedaży produkty to:

Pieczywo żytnie chrupkie PANO, masa netto 200 g

Pieczywo chrupkie żytnio-kukurydziane z dodatkiem mąki pszennej graham, ekstrudowane Vit Morning,masa netto 100 g

Pieczywo chrupkie żytnie ekstrudowane Vit Morning,masa netto 100 g

Pieczywo chrupkie żytnie Tovago,masa netto 200 g.

Jakie działania podjęto?

Firma Tovago poinformowała, że podjęto działania naprawcze w procesie produkcyjnym w celu obniżenia zawartości akryloamidu w wyżej wymienionym pieczywie chrupkim. Firma skontaktowała się z odbiorcami w celu poinformowania ich o podjęciu decyzji o wycofaniu produktów z rynku.

GIS poinformował, że Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii pieczywa chrupkiego określonych w komunikacie.

GIS wycofuje ze sprzedaży popularne pieczywo! Chodzi o ten składnik!

Odkryte w pieczywie zbyt duże ilości akryloamidu mogą być zagrożeniem dla zdrowia, ale sama substancja jest stosowana w produktach spożywczych od lat. Akryloamid to organiczny związek chemiczny, który tworzy się w reakcji pomiędzy aminokwasami a cukrami redukującymi. Może powstawać już w temperaturze 120 °C, optimum to 140–180 °C. Niestety, zbyt duże jego dawki przyczyniają się do powstawania nowotworów przewodu pokarmowego i uszkadzają układ nerwowy/ Duże ilości akrylamidu powstają podczas obróbki termicznej smażenie w głębokim tłuszczu i pieczenia produktów spożywczych zawierających skrobię. Największy udział w ogólnym spożyciu akrylamidu mają frytki, chipsy, ciastka, chleb i inne rodzaje pieczywa.

Firma TOVAGO poinformowała więc że:

Akryloamid w różnorodnych produktach spożywany jest codziennie przez ludzi na całym świecie. Obecność akryloamidu w żywności jest powszechna, gdyż powstaje w reakcji chemicznej pomiędzy składnikami występującymi w znacznej ilości produktów spożywczych – cukrów prostych (glukozy lub fruktozy) oraz aminokwasu asparaginy. Dla akryloamidu nie ustanowiono najwyższych dopuszczalnych poziomów. Natomiast w ramach środków ochrony konsumenta, Komisja UE określiła poziomy odniesienia dla obecności akryloamidu w określonych grupach środków spożywczych, w tym dla pieczywa chrupkiego (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158)”.

