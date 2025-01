Podlewanie roślin wodą po makaronie. Czy to ma sens?

Ugotowany makaron to świetny dodatek do zup, a także główny składnik wielu dań i sałatek. By nadawał się do spożycia, należy zacząć od jego ugotowania zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po upływie wyznaczonego czasu zazwyczaj przecedzamy go, pozbywając się wody z garnka. Okazuje się, że to niemały błąd.

Pozostała po gotowaniu ulubionego makaronu woda świetnie sprawdzi się do podlewania zamiokulkasa. Dlaczego? Ten niezwykły płyn zawiera w sobie mnóstwo składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Znajdziemy w nim m.in. potas, fosfor oraz azot, które wpłyną na bujny wygląd zamiokulkasa. Jeśli zamierzamy wykorzystać wodę po makaronie do podlewania, zrezygnujmy z jej solenia.

Woda z gotowania makaronu - jak użyć jej do roślin?

Pełny garnek wody po gotowaniu makaronu to świetne źródło odżywki do roślin. Zanim jednak jej użyjemy, pozwólmy, by całkowicie wystygła. Hodowcy kwiatów polecają, by zostawić ją na 24 godziny. Warto przygotować się na to, że w międzyczasie zacznie wydzielać mało przyjemny zapach. Nie oznacza to jednak, że jest niezdatna do użycia.

Woda po gotowaniu makaronu to źródło cennych składników odżywczych 123RF/PICSEL

Jak podlewać rośliny wodą z makaronu?

Wystarczy, że zrobimy to dwa razy w tygodniu. Pierwszą metodą będzie wlewanie wody bezpośrednio na korzenie zamiokulkasa, a następnie pozostawienie jej do wsiąknięcia na 5-10 minut. Z powodzeniem możemy wykorzystać patent polegający na zraszanie nią gleby lub wlanie do butelki z atomizerem i wymieszanie w proporcjach 1:1 z przefiltrowaną i odstaną wodą. Ogrodnicy zwracają uwagę na to, że wodę makaronową z powodzeniem zastąpimy tą po gotowaniu ziemniaków oraz buraków.

Właściwości wody po makaronie

Co przemawia za wykorzystywaniem wody po gotowaniu makaronu do podlewania zamiokulkasa? Odpowiedź jest prosta. Roślina bez trudu wchłania minerały znajdujące się w wodzie, a bakterie glebowe rozkładają węglowodany na proste składniki odżywcze, które może bez problemu wykorzystać. W rezultacie szybko zauważymy poprawę wzrostu, a to przełoży się na bujniejszy wygląd.

Co ciekawe, woda po makaronie przyda się nie tylko do podlewania zamiokulkasa, ale także jako nawóz, który wpłynie na obfite plony oraz wzmocni i odżywi korzenie innych roślin - nie tylko doniczkowych, ale także ogrodowych. Dzięki temu taniemu patentowi będą rosły szybciej, zdrowiej i staną się odporne na szkodniki oraz czynniki zewnętrzne.

Środki ostrożności - o tym pamiętaj

Zrezygnuj z dodawania soli do gotowania makaronu 123RF/PICSEL

Decydując się na użycie wody z gotowania makaronu do podlewania roślin domowych i ogrodowych, dobrze jest zacząć od upewnienia się, że przyjęła już temperaturę pokojową. Zbyt gorąca szybko zabije bakterie glebowe i przyniesie wypielęgnowanym okazom więcej szkody niż pożytku. Ważne, by tak przygotowana woda nie zawierała w sobie soli, ani żadnych innych przypraw.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne