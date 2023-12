Spis treści: 01 Kaktus Bożego Narodzenia — wdzięczna roślina doniczkowa

02 Złoty środek w podlewaniu grudnika

03 Grudnik obsypie się kwiatami. Wystarczy jedna tabletka

04 Czy grudnik lubi zraszanie?

Kaktus Bożego Narodzenia — wdzięczna roślina doniczkowa

Pielęgnacja grudnika przynosi dużo satysfakcji. Nie wymaga od nas skomplikowanych manewrów i nieustannego doglądania rośliny. Wystarczy minimum pracy, by cieszyć oko widokiem okazu, który na potęgę obsypuje się kwiatami. Najwięcej uwagi należy poświęcić jego zapotrzebowaniu na wodę i podlewaniu grudnika. Mimo że jest sukulentem, nie najlepiej znosi długie przerwy w dostarczaniu wody.

Zdjęcie Odpowiednio pielęgnowany grudnik odwdzięczy się pięknym kwitnieniem / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Gwiazda betlejemska obsypie się czerwonymi liśćmi. Kluczowe jest światło

Złoty środek w podlewaniu grudnika

Kaktus bożonarodzeniowy jest rośliną wieloletnią, która potrafi kwitnąć obficie przez długi czas, a jednocześnie nie ma dużych wymagań. Ważne staje się jednak umiejętne podlewanie. Skórzaste i mięsiste liście gromadzą pewne zapasy życiodajnego płynu, lecz roślina nie jest odporna na długotrwałe przesuszenie. Jak często podlewać grudnika?

Należy to robić średnio raz w tygodniu. Co kilka dni sprawdzaj stan ziemi w doniczce — podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Podlewaj umiarkowaną ilością wody, by nie dopuścić także do przelania grudnika.

Grudnik obsypie się kwiatami. Wystarczy jedna tabletka

Szukasz domowego sposobu na pobudzenie grudnika do kwitnienia? Zerknij do podręcznej apteczki. Jeśli znajdziesz w niej aspirynę, niczego więcej ci nie trzeba. Popularny środek o działaniu przeciwbólowym, doskonale sprawdza się w uprawie kwitnących roślin doniczkowych.

Zawarte w aspirynie składniki sprzyjają najważniejszym procesom życiowym kaktusa bożonarodzeniowego. Wpływają pozytywnie na fotosyntezę i przyswajanie składników odżywczych. Regulują także wzrost i kwitnienie. Chcąc wykorzystać aspirynę do odżywienia grudnika, jedną tabletkę musującą rozpuść w litrze przegotowanej, wystudzonej wody. Taka ilość wystarczy ci na kilkukrotne podlewanie.

Czy grudnik lubi zraszanie?

Finałem pielęgnacji tej ozdobnej rośliny może być zraszanie chłodną (ale nie lodowatą) i odstaną wodą z kranu. Możesz wykorzystać do tego również resztkę odżywki z aspiryną. Skoncentruj się jednak na zraszaniu liści grudnika, starając się unikać nadmiernego moczenia efektownych kwiatów.

