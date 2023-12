Spis treści: 01 Łatwa w uprawie roślina doniczkowa: fiołek afrykański

Łatwa w uprawie roślina doniczkowa: fiołek afrykański

Fiołek afrykański to okaz, od którego warto zacząć swoją przygodę z roślinami doniczkowymi. Wystarczy tylko przestrzegać kilku prostych zasad, a jego uprawa będzie szła jak z płatka. Skoro o nich mowa, to warto wspomnieć, że sępolia zakwita nawet kilka razy w roku, zdobiąc wnętrze barwnymi kwiatami. W zależności od odmiany mogą być koloru białego, różowego, czerwonego, fioletowego, ciemnoniebieskiego.

Pielęgnacja fiołka afrykańskiego jest na tyle nieskomplikowana, że świetnie nadaje się na prezent. Obdarowana osoba z całą pewnością nie będzie onieśmielona i chętnie włączy doniczkę z sępolią fiołkową do swojej zielonej kolekcji.

Zdjęcie Fiołek w doniczce to kapitalny pomysł na upominek dla bliskiej osoby / 123RF/PICSEL

Jak dbać o fiołki afrykańskie, aby kwitły obficie?

Sępolia osiąga wysokość od 10 do 15 centymetrów, więc nietrudno będzie znaleźć miejsce dla tego okazu. Wybierając lokalizację, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że cień nie służy fiołkom afrykańskim. Do zdrowego rozwoju i kwitnienia potrzebują jasnego stanowiska. Powinno docierać do nich światło rozproszone, aby uniknąć poparzenia i zasuszenia rośliny przez zbyt intensywne nasłonecznienie.

Jakie jeszcze warunki trzeba zapewnić kwiatom? Jak pielęgnować fiołka afrykańskiego w doniczce?

Dostarcz mu ziemię ogrodniczą z dodatkiem torfu, ewentualnie piasku lub perlitu. Taka mieszanka sprawia, że korzenie rośliny będą miały optymalne warunki do rozwoju. Unikaj ciężkiej i zwięzłej gleby.

Ze względu na to, że fiołki afrykańskie cechują się dość płytkim systemem korzeniowym, rośliny najlepiej czują się w płaskich, ale szerokich doniczkach.

Raz w roku uwzględnij w swoim terminarzu zabieg przesadzania fiołków afrykańskich do większego pojemnika.

Zastanawiasz się, dlaczego fiołek marnieje, mimo podejmowanych starań? Zawsze usuwaj przekwitłe kwiatostany i suche liście. Ograniczy to rozwój chorób i pozwoli roślinie skoncentrować siły witalne na rozwijaniu kolejnych kwiatów.

Jak podlewa się fiołki?

Oto podstawowy zabieg pielęgnacyjny, który wymaga zastosowania odpowiedniej techniki. Delikatne płatki i "owłosione" liście nie lubią bezpośredniego kontaktu z życiodajnym płynem, który mógłby skutkować porażeniem rośliny przez choroby grzybowe.

Zatem, jak podlewać fiołki afrykańskie? Zaleca się dwa razy w tygodniu nalewać wodę do podstawki. Roślina sama zdecyduje, jakie jest jej zapotrzebowanie w danym momencie.

O tym pamiętaj: Mimo że sępolia lubi wilgotne powietrze, pod żadnym pozorem nie należy zraszać liści wodą. W celu usunięcia z nich kurzu chwyć za miękki pędzelek lub szczoteczkę.

Zdjęcie Fiołek afrykański to barwny akcent w mieszkaniu / 123RF/PICSEL

Jak pobudzić fiołki afrykańskie do kwitnienia? Przygotuj domowy nawóz

Sępolie potrzebują nawożenia. Nie musisz jednak bazować wyłącznie za preparatach dostępnych w specjalistycznych sklepach. Do nawożenia fiołków afrykańskich z powodzeniem wykorzystasz patent, który jest kojarzony z uprawą storczyków.

Mowa o domowej odżywce na bazie jasnego piwa. Trunek dostarcza roślinom odżywcze węglowodany oraz witaminy z grupy B, dzięki czemu fiołki afrykańskie obficie kwitną. Jak przygotować pobudzającą miksturę? Wodę i piwo wymieszaj w proporcji 1:25. Mieszanki używaj do podlewania fiołków raz w miesiącu.

