Cudowny składnik w grzybach. Wzmacnia odporność i może ochronić przed wirusami

Czy grzyby mogą pomóc w walce z grypą? Brzmi to jak dieta dla fanów jesiennego grzybobrania, ale naukowcy mają na to solidne dowody. Okazuje się, że beta-glukan zawarty w grzybach może wspierać organizm w radzeniu sobie z infekcjami. Może zatem warto wprowadzić je na stałe do swojego menu?