Grzyby, które rosną w czerwcu. Gdzie można je zbierać?

Porady

Dołącz do nas:

Czerwiec to dość wczesna pora na grzybobranie, co nie oznacza, że wybierając się na spacer do lasu nie spotkamy pięknych okazów. Dowiedz się, jakie grzyby rosną w czerwcu i gdzie najlepiej je zbierać o tej porze roku.

Zdjęcie Masowy wysyp grzybów jadalnych przypada na jesień, jednak w czerwcu również możemy liczyć na skromne zbiory / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL